ПСЖ – Интер. Большой финал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начался в 22:00 по Киеву.

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«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интер» покорял этот турнир трижды – последний раз в 2010 году.

Лига чемпионов, 31 мая. Финал.

ПСЖ – Интер – 2:0 (обновляется)

Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20.

ГОЛ! Хакими, 12 мин, 1:0!

ГОЛ! Дуэ, 20 мин, 2:0!

Трансляция матча