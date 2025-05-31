ПСЖ – Интер. Большой финал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».
Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начался в 22:00 по Киеву.
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«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интер» покорял этот турнир трижды – последний раз в 2010 году.
Лига чемпионов, 31 мая. Финал.
ПСЖ – Интер – 2:0 (обновляется)
Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20.
ГОЛ! Хакими, 12 мин, 1:0!
ГОЛ! Дуэ, 20 мин, 2:0!
Трансляция матча
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