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Лига чемпионов
31 мая 2025, 22:39 |
6479
0

ПСЖ – Интер. Большой финал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

31 мая 2025, 22:39 |
6479
0
ПСЖ – Интер. Большой финал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начался в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интер» покорял этот турнир трижды – последний раз в 2010 году.

Лига чемпионов, 31 мая. Финал.

ПСЖ – Интер – 2:0 (обновляется)

Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20.

ГОЛ! Хакими, 12 мин, 1:0!

ГОЛ! Дуэ, 20 мин, 2:0!

Трансляция матча

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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