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  4. Луис Энрике пополнил элитный список тренеров Лиги чемпионов
Лига чемпионов
31 мая 2025, 21:04 |
163
0

Луис Энрике пополнил элитный список тренеров Лиги чемпионов

Он привел уже вторую команду к финальному матчу

31 мая 2025, 21:04 |
163
0
Луис Энрике пополнил элитный список тренеров Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Сегодня состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике сразится с «Интером» Симоне Индзаги за свой первый трофей.

Луис Энрике стал восьмым тренером, которые возглавлял разные команды в финале Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти (Милан, Реал)
Юпп Хайнкес (Реал, Бавария)
Оттмар Хитцфельд (Боруссия Дортмунд, Бавария)
Юрген Клопп (Боруссия Дортмунд, Ливерпуль)
Жозе Моуринью (Порту, Интер)
Пеп Гвардиола (Барселона, Манчестер Сити)
Томас Тухель (ПСЖ, Челси)
Луис Энрике (Барселона, ПСЖ)

Карло Анчелотти - единственный из этой восьмерки тренер, который принимал участие больше, чем в двух финалах:

«Милан» – 2003, 2007
«Реал» – 2014, 2022, 2024

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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