Неймар признался, что не знает футболиста, который стоит 140 млн евро

Форвард бразильского «Сантоса» Неймар признался, что никогда ничего не слышал о полузащитнике «Байера» и сборной Германии Флориане Вирце:

– Ты знаешь Флориана Вирца из Германии?

– Нет.

– А Джамала Мусиалу?

– Да, это великолепный игрок. Думаю, он станет выдающимся футболистом в будущем, – сказал Неймар.

В текущем сезоне Вирц провел 45 матчей во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Ориентировочная стоимость 22-летнего полузащитника составляет 140 млн евро.

ВИДЕО. Неймар признался, что не знает Флориана Вирца

