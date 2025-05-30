ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал экс-игрока Ман Сити на замену Тренту
«Байер» получил за Джереми Фримпонга 35 миллионов евро
Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании нидерландского правого правого фулбека леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонга.
По информации авторитетных СМИ, «красные» заплатили за 24-летнего футболиста 35 миллионов евро – эта сумма была его клаусулой. Контракт с игроком подписан на 5 лет.
Джереми выступал за «фарамцевтов» с января 2021 года и выиграл с клубом все немецкие трофеи. До «Байера» голландец находился в структуре «Манчестер Сити» и играл за «Селтик».
В сезоне 2024/25 Джереми Фримпонг провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Ранее мадридский «Реал» официально объявил о подписании защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.
Jeremie is a Red. pic.twitter.com/5hhB5QVpZP— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2025
"I play for Liverpool, you know. What more can I say?" ❤️ pic.twitter.com/Mn8ZefvGMz— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2025
May 30, 2025
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