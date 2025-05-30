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Англия
30 мая 2025, 19:12 | Обновлено 30 мая 2025, 19:14
888
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал экс-игрока Ман Сити на замену Тренту

«Байер» получил за Джереми Фримпонга 35 миллионов евро

30 мая 2025, 19:12 | Обновлено 30 мая 2025, 19:14
888
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал экс-игрока Ман Сити на замену Тренту
ФК Ливерпуль. Джереми Фримпонг

Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании нидерландского правого правого фулбека леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонга.

По информации авторитетных СМИ, «красные» заплатили за 24-летнего футболиста 35 миллионов евро – эта сумма была его клаусулой. Контракт с игроком подписан на 5 лет.

Джереми выступал за «фарамцевтов» с января 2021 года и выиграл с клубом все немецкие трофеи. До «Байера» голландец находился в структуре «Манчестер Сити» и играл за «Селтик».

В сезоне 2024/25 Джереми Фримпонг провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее мадридский «Реал» официально объявил о подписании защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
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