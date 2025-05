ГАШЕК: «Соревнования под эгидой WTA превратились в рекламу войны»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек поддержал в социальной сети украинскую теннисистку Элину Свитолину после ее интервью британскому лорду Майклу Эшкрофту, в котором она призналась в чувстве ненависти к путину и россии.

«Поскольку россия ведет империалистическую войну и совершает самые ужасные преступления на территории ее родной страны – Украины, я полностью понимаю чувства этой выдающейся теннисистки. Самое печальное – это то, что теннисная федерация WTA, частью которой она является, продолжает допускать к участию российских теннисистов, которые ни разу официально не осудили российскую империалистическую войну.

В результате все теннисные соревнования под эгидой WTA превратились в огромную рекламу российской войны, и из-за этих турниров было убито и искалечено огромное количество людей. Это, безусловно, наносит огромную психологическую травму всем украинским спортсменам, которым приходится выступать против граждан россии – живой рекламы страшных российских преступлений на украинской земле.

Украинские спортсмены должны подать в суд на эти соревнования, и я убежден, что им присудят сотни миллионов евро-долларов компенсации за колоссальный моральный ущерб».

Because Russia is waging an imperialist war and committing the most terrible crimes in her 🇺🇦country, I completely understand the feelings of this excellent tennis player. The saddest thing is that the @WTA tennis federation, of which she is a part, continues to let Russian… https://t.co/rFt26VDdTZ