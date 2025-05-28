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28 мая 2025, 14:27 | Обновлено 28 мая 2025, 14:28
960
5

СВИТОЛИНА: «Я чувствую много ненависти не только к путину, но и к россии»

Украинская теннисистка дала интервью британскому лорду Майклу Эшкрофту

28 мая 2025, 14:27 | Обновлено 28 мая 2025, 14:28
960
5
СВИТОЛИНА: «Я чувствую много ненависти не только к путину, но и к россии»
Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время эксклюзивного, масштабного и откровенного интервью британскому лорду Майклу Эшкрофту рассказала о своем отношении к путину и россии.

«Лично я чувствую много ненависти не только к путину, но и к россии. Это большой триггер для меня. Я чувствую много боли. Это смесь разных чувств – грусть, гнев. Очень глубокие чувства.

Не уверена, что когда-нибудь изменю свое мнение. До конца своих дней я буду это чувствовать.

Потому что столько боли он причинил Украине, нашим семьям, нашему народу. Да, я думаю, он должен быть наказан за то, что сделал. Это единственный путь – за зло должно быть наказание».

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 5
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Saar
Це нормально для українця. Москалі - вороги: були, є і будуть ворогами.
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+8
Barabashovo
А значит в том числе ненавидит друзей и соратников кума путина из второй столицы... Прямо не сказала, но это подразумеваецца! Молодец, Элина, Харьков тобой гордицца!
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-10
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