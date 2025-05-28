СВИТОЛИНА: «Я чувствую много ненависти не только к путину, но и к россии»
Украинская теннисистка дала интервью британскому лорду Майклу Эшкрофту
Украинская теннисистка Элина Свитолина во время эксклюзивного, масштабного и откровенного интервью британскому лорду Майклу Эшкрофту рассказала о своем отношении к путину и россии.
«Лично я чувствую много ненависти не только к путину, но и к россии. Это большой триггер для меня. Я чувствую много боли. Это смесь разных чувств – грусть, гнев. Очень глубокие чувства.
Не уверена, что когда-нибудь изменю свое мнение. До конца своих дней я буду это чувствовать.
Потому что столько боли он причинил Украине, нашим семьям, нашему народу. Да, я думаю, он должен быть наказан за то, что сделал. Это единственный путь – за зло должно быть наказание».
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