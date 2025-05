ОФИЦИАЛЬНО. Милан назначил тренером 6-кратного чемпиона Италии

Итальянский «Милан» официально объявил о назначении Массимилиано Аллегри на должность главного тренера первой команды клуба.

Пока неизвестно, на какой срок рассчитано соглашение между клубом и специалистом.

Массимилиано Аллегри уже работал в «Милане» в период с 2010 по 2014 год. За это время он провел во главе команды 178 матчей и выиграл чемпионат и Суперкубок Италии. Позже, тренируя «Ювентус», он добавил в свою коллекцию еще 5 чемпионств, 5 Кубков и 2 Суперкубка Италии.

Сезон Серии А 2024/25 «Милан» под руководством уже уволенных Паулу Фонсеки и Сержиу Консейсау завершил на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 63 очка в 38 матчах.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! 👏#SempreMilan