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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан назначил тренером 6-кратного чемпиона Италии
Италия
30 мая 2025, 13:01 | Обновлено 30 мая 2025, 13:15
1053
1

ОФИЦИАЛЬНО. Милан назначил тренером 6-кратного чемпиона Италии

Массимилиано Аллегри возвращается к тренерской работе

30 мая 2025, 13:01 | Обновлено 30 мая 2025, 13:15
1053
1
ОФИЦИАЛЬНО. Милан назначил тренером 6-кратного чемпиона Италии
ФК Милан. Массимилиано Аллегри

Итальянский «Милан» официально объявил о назначении Массимилиано Аллегри на должность главного тренера первой команды клуба.

Пока неизвестно, на какой срок рассчитано соглашение между клубом и специалистом.

Массимилиано Аллегри уже работал в «Милане» в период с 2010 по 2014 год. За это время он провел во главе команды 178 матчей и выиграл чемпионат и Суперкубок Италии. Позже, тренируя «Ювентус», он добавил в свою коллекцию еще 5 чемпионств, 5 Кубков и 2 Суперкубка Италии.

Сезон Серии А 2024/25 «Милан» под руководством уже уволенных Паулу Фонсеки и Сержиу Консейсау завершил на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 63 очка в 38 матчах.

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Массимилиано Аллегри Милан чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: ФК Милан
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Можливо хоч він зможе лад в команді навести. Гравці є. а результату немає
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