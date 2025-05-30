Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Вислы сломал ногу в полуфинале плей-офф против Медзи
Польша
30 мая 2025, 02:12 | Обновлено 30 мая 2025, 02:13
36
0

Футболист Вислы сломал ногу в полуфинале плей-офф против Медзи

Команды решали, кто продолжит играть в элитном дивизионе Польши

30 мая 2025, 02:12 | Обновлено 30 мая 2025, 02:13
36
0
Футболист Вислы сломал ногу в полуфинале плей-офф против Медзи
PAP/Łukasz Gągulski

29 мая в матче плей-офф за сохранение прописки в чемпионате Польши встретились «Висла» Краков и «Медь» Легница.

На 59-й минуте матча нога игрока «Вислы» Рафаэля Микульца столкнулась с Юлиушем Летневским. В результате – ужасный перелом.

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал характер травмы.

«В этом матче столкновение игроков команд привело к ужасной травме защитника «Вислы», который получил открытый перелом голеней.

Также очень похоже на вывих в голеностопе и разрыв синдесмоза.

Механизм довольно нетипичный, ведь при прямом ударе не так часто кости настолько рассыпаются.

Но случилось, как случилось. Рафаэля Микульца скорая забрала прямо с поля. Скорее всего, игрока прооперируют прямо сегодня, ведь репозицию костей и сустава следует делать как можно быстрее и точно в варианте операции, которая будет более надежным методом в восстановлении игрока после такой травмы».

Кстати, «Висла» уступила в том матче со счетом 1:0.

https://t.me/babelyuk_md/2099

По теме:
Один из лучших бомбардиров УПЛ хочет сменить клуб. Это не будет легко
Четвертьфиналист РГ-2024 снялся с матча, в котором вел 2:0 по сетам
НАЗАРЕНКО: «Для полного восстановления мне нужен еще месяц»
Дмитрий Бабелюк чемпионат Польши по футболу Висла Краков Медзь Легница травма травма ноги
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе
Футбол | 30 мая 2025, 01:50 3
Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе
Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе

Оппонентами сине-желтых стали Южная Корея, Парагвай и Панама

В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
Футбол | 29 мая 2025, 08:51 3
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?

Рауль может возглавить вторую команду каталонского клуба

Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Футбол | 29.05.2025, 09:08
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Бокс | 29.05.2025, 07:37
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Президент СК Полтава прокомментировал выбор стадиона для игр команды в УПЛ
Футбол | 29.05.2025, 21:54
Президент СК Полтава прокомментировал выбор стадиона для игр команды в УПЛ
Президент СК Полтава прокомментировал выбор стадиона для игр команды в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
29.05.2025, 07:48 6
Футбол
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 8
Футбол
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
28.05.2025, 07:30 10
Футбол
19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025
19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:50 8
Теннис
Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
28.05.2025, 23:57 30
Футбол
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 33
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем