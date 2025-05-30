Футболист Вислы сломал ногу в полуфинале плей-офф против Медзи

29 мая в матче плей-офф за сохранение прописки в чемпионате Польши встретились «Висла» Краков и «Медь» Легница.

На 59-й минуте матча нога игрока «Вислы» Рафаэля Микульца столкнулась с Юлиушем Летневским. В результате – ужасный перелом.

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал характер травмы.

«В этом матче столкновение игроков команд привело к ужасной травме защитника «Вислы», который получил открытый перелом голеней.

Также очень похоже на вывих в голеностопе и разрыв синдесмоза.

Механизм довольно нетипичный, ведь при прямом ударе не так часто кости настолько рассыпаются.

Но случилось, как случилось. Рафаэля Микульца скорая забрала прямо с поля. Скорее всего, игрока прооперируют прямо сегодня, ведь репозицию костей и сустава следует делать как можно быстрее и точно в варианте операции, которая будет более надежным методом в восстановлении игрока после такой травмы».

Кстати, «Висла» уступила в том матче со счетом 1:0.

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