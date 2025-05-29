Высоко котируется Артетой. Арсенал начал переговоры по нападающему

Словенский нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд инициировал переговоры по 21-летнему футболисту. Беньямин всегда высоко котировался в клубе, в ом числе и главным тренером команды Микелем Артетой.

«Канониры» интересуются игроком с мая 2024 года, но немецкий клуб отклонил предложение, как и в январе 2025 года.

Шешко точно покинет «РБ Лейпциг».

В текущем сезоне Беньямин Шешко провел 45 матчей на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» повторил антирекорд, который держался 101 год.