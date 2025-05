Высоко котируется Артетой. Арсенал начал переговоры по нападающему

Словенский нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд инициировал переговоры по 21-летнему футболисту. Беньямин всегда высоко котировался в клубе, в ом числе и главным тренером команды Микелем Артетой.

«Канониры» интересуются игроком с мая 2024 года, но немецкий клуб отклонил предложение, как и в январе 2025 года.

Шешко точно покинет «РБ Лейпциг».

В текущем сезоне Беньямин Шешко провел 45 матчей на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» повторил антирекорд, который держался 101 год.

🚨 Understand Arsenal have started moving initial concrete talks for Benjamin Šeško deal.



He’s always been high on recruitment team, management, Mikel Arteta list with attempts to get deal done rejected by Leipzig in May 2024 and January…



…now Šeško will leave. Arsenal on it. pic.twitter.com/UHXkPxoeb5