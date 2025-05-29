Арсенал повторил антирекорд, который держался 101 год
Кай Хавертц стал лучшим бомбардиром канониров в АПЛ
Завершился сезон АПЛ 2024/25, по итогам которого лондонский «Арсенал» занял второе место.
Несмотря на то, что команда заняла высокое место в чемпионате, ни один игрок «Арсенала» не забил двузначное количество голов.
Такое в истории «канониров» произошло впервые, начиная с сезона 1923/24 (101 год назад).
Лучшим бомбардиром «Арсенала» в АПЛ стал Кай Гавертц, в активе которого 9 забитых мячей.
- 9 – Кай Гавертц
- 8 – Леандро Троссар
- 8 – Габриэль Мартинелли
- 7 – Микель Мерино
- 6 – Букайо Сака
«Арсенал» в сезоне 2024/25 забил 69 голов, что является третьим результатом.
- 86 – «Ливерпуль»
- 72 – «Манчестер Сити»
- 69 – «Арсенал»
9 - Arsenal’s top scorer in the Premier League this season was Kai Havertz with nine goals – it’s the first time since 1923-24 the Gunners haven’t had a player score 10+ league goals in a campaign. Required. pic.twitter.com/bYhtqXAN04— OptaJoe (@OptaJoe) May 25, 2025
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