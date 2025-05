Арсенал повторил антирекорд, который держался 101 год

Завершился сезон АПЛ 2024/25, по итогам которого лондонский «Арсенал» занял второе место.

Несмотря на то, что команда заняла высокое место в чемпионате, ни один игрок «Арсенала» не забил двузначное количество голов.

Такое в истории «канониров» произошло впервые, начиная с сезона 1923/24 (101 год назад).

Лучшим бомбардиром «Арсенала» в АПЛ стал Кай Гавертц, в активе которого 9 забитых мячей.

«Арсенал» в сезоне 2024/25 забил 69 голов, что является третьим результатом.

