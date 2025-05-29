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Англия
29 мая 2025, 17:32 | Обновлено 29 мая 2025, 17:33
277
0

Арсенал повторил антирекорд, который держался 101 год

Кай Хавертц стал лучшим бомбардиром канониров в АПЛ

29 мая 2025, 17:32 | Обновлено 29 мая 2025, 17:33
277
0
Арсенал повторил антирекорд, который держался 101 год
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился сезон АПЛ 2024/25, по итогам которого лондонский «Арсенал» занял второе место.

Несмотря на то, что команда заняла высокое место в чемпионате, ни один игрок «Арсенала» не забил двузначное количество голов.

Такое в истории «канониров» произошло впервые, начиная с сезона 1923/24 (101 год назад).

Лучшим бомбардиром «Арсенала» в АПЛ стал Кай Гавертц, в активе которого 9 забитых мячей.

  • 9 – Кай Гавертц
  • 8 – Леандро Троссар
  • 8 – Габриэль Мартинелли
  • 7 – Микель Мерино
  • 6 – Букайо Сака

«Арсенал» в сезоне 2024/25 забил 69 голов, что является третьим результатом.

  • 86 – «Ливерпуль»
  • 72 – «Манчестер Сити»
  • 69 – «Арсенал»
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Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Кай Хаверц
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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