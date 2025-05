Барселона начала переговоры с МЮ по вингеру. Дьяволы требуют 45 млн

Каталонская «Барселона» проявила заинтересованность к вингеру «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.

Инсайдер Николо Скира проинформировал, что «сине-гранатовые» начали переговоры с «дьяволами» по аренде англичанина с правом выкупа. «Манчестер Юнайтед» готов отпустить игрока в случае трансфера за 45 миллионов.

Маркус вернулся в состав «дьяволов» после того, как полгода провел в аренде в «Астон Вилле». Под руководством Унаи Эмери Рэшфорд сыграл 17 матчей, забив четыре мяча и отдав шесть ассистов.

#Barça have opened talks with #ManchesterUnited for Marcus #Rashford. Offered a loan with the option to buy, but #MUFC ask a permanent deal and want €45M. #transfers #FCB #mutd