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  4. Барселона начала переговоры с МЮ по вингеру. Дьяволы требуют 45 млн
Испания
28 мая 2025, 17:51 |
1336
1

Барселона начала переговоры с МЮ по вингеру. Дьяволы требуют 45 млн

Каталонцы хотят переманить к себе Маркуса Рэшфорда

28 мая 2025, 17:51 |
1336
1
Барселона начала переговоры с МЮ по вингеру. Дьяволы требуют 45 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Каталонская «Барселона» проявила заинтересованность к вингеру «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.

Инсайдер Николо Скира проинформировал, что «сине-гранатовые» начали переговоры с «дьяволами» по аренде англичанина с правом выкупа. «Манчестер Юнайтед» готов отпустить игрока в случае трансфера за 45 миллионов.

Маркус вернулся в состав «дьяволов» после того, как полгода провел в аренде в «Астон Вилле». Под руководством Унаи Эмери Рэшфорд сыграл 17 матчей, забив четыре мяча и отдав шесть ассистов.

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Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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easterly
Якийсь брєд - Решфорд вже в ролі збитого льотчіка. Навіщо він їм потрібен?
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