Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нашел замену Модричу в Германии. Уже есть договоренность
Испания
28 мая 2025, 16:59 |
481
0

Реал нашел замену Модричу в Германии. Уже есть договоренность

Ангело Штиллер из «Штутгарта» готов переехать в Ла Лигу

28 мая 2025, 16:59 |
481
0
Реал нашел замену Модричу в Германии. Уже есть договоренность
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангело Штиллер

Мадридский «Реал» достиг принципиальной договоренности с 24-летним полузащитником «Штутгарта» Ангело Штиллером.

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист согласился подписать контракт с мадридским клубом до 2030 года.

«Сливочные» сейчас общаются с руководством «Штутгарта» по организации трансфера.

Ангело выступает за «Штутгарт» с 2023 года. За это время полузащитнику удалось отыграть 81 матч, в котором забил пять мячей и оформил 17 ассистов.

По теме:
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
ФОТО. Был сложный старт. Назван лучший игрок сезона в Реале
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Штутгарт трансферы Реал Мадрид трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Ангело Штиллер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Футбол | 28 мая 2025, 17:01 6
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций

Решающий поединок еврокубка состоится 28 мая в 22:00 по Киеву во Вроцлаве

Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Футбол | 28 мая 2025, 07:30 7
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе

Бывший полузащитник сборной Украины отреагировал на слова Олега Симороза

13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2025, 00:33
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Футбол | 28.05.2025, 04:55
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева
Футбол | 28.05.2025, 15:14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Socca Ukraine. Значительное событие
Socca Ukraine. Значительное событие
27.05.2025, 10:09
Другие виды
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
27.05.2025, 08:25 9
Футбол
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
27.05.2025, 19:00 84
Футбол
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
27.05.2025, 00:05 1
Бокс
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 42
Футбол
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2025, 21:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем