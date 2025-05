Реал нашел замену Модричу в Германии. Уже есть договоренность

Мадридский «Реал» достиг принципиальной договоренности с 24-летним полузащитником «Штутгарта» Ангело Штиллером.

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист согласился подписать контракт с мадридским клубом до 2030 года.

«Сливочные» сейчас общаются с руководством «Штутгарта» по организации трансфера.

Ангело выступает за «Штутгарт» с 2023 года. За это время полузащитнику удалось отыграть 81 матч, в котором забил пять мячей и оформил 17 ассистов.

