Реал нашел замену Модричу в Германии. Уже есть договоренность
Ангело Штиллер из «Штутгарта» готов переехать в Ла Лигу
Мадридский «Реал» достиг принципиальной договоренности с 24-летним полузащитником «Штутгарта» Ангело Штиллером.
По информации инсайдера Николо Скиры, футболист согласился подписать контракт с мадридским клубом до 2030 года.
«Сливочные» сейчас общаются с руководством «Штутгарта» по организации трансфера.
Ангело выступает за «Штутгарт» с 2023 года. За это время полузащитнику удалось отыграть 81 матч, в котором забил пять мячей и оформил 17 ассистов.
🚨 Excl. - Agreement in principle between #RealMadrid and Angelo #Stiller for a contract until 2030. Real Madrid are now working to reach a deal with #Stuttgart. Talks in progress. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 28, 2025
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