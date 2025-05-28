ФОТО. Был сложный старт. Назван лучший игрок сезона в Реале
Мбаппе стал лучшим в не самый удачный для команды сезон
По итогам чемпионата Испании лучшим игроком Реала в сезоне признан форвард Килиан Мбаппе.
Для французского бомбардира сезон в новой команде складывался непросто, однако со второй половины осени Мбаппе вернул привычную результативность.
В первом сезоне за Реал игрок забил 42 гола во всех турнирах, в том числе 31 – в Ла Лиге, однако команда проиграла Барселоне борьбу за все внутренние трофеи.
👏 Congratulations, @KMbappe!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 28, 2025
✨ Jugador Cinco Estrellas · Season 2024/25
⚽ @FutbolMahou pic.twitter.com/gYUYVyiDpC
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