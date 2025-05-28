ФОТО. Был сложный старт. Назван лучший игрок сезона в Реале

По итогам чемпионата Испании лучшим игроком Реала в сезоне признан форвард Килиан Мбаппе.

Для французского бомбардира сезон в новой команде складывался непросто, однако со второй половины осени Мбаппе вернул привычную результативность.

В первом сезоне за Реал игрок забил 42 гола во всех турнирах, в том числе 31 – в Ла Лиге, однако команда проиграла Барселоне борьбу за все внутренние трофеи.