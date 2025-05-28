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Испания
28 мая 2025, 16:58 | Обновлено 28 мая 2025, 17:19
374
0

ФОТО. Был сложный старт. Назван лучший игрок сезона в Реале

Мбаппе стал лучшим в не самый удачный для команды сезон

28 мая 2025, 16:58 | Обновлено 28 мая 2025, 17:19
374
0
ФОТО. Был сложный старт. Назван лучший игрок сезона в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По итогам чемпионата Испании лучшим игроком Реала в сезоне признан форвард Килиан Мбаппе.

Для французского бомбардира сезон в новой команде складывался непросто, однако со второй половины осени Мбаппе вернул привычную результативность.

В первом сезоне за Реал игрок забил 42 гола во всех турнирах, в том числе 31 – в Ла Лиге, однако команда проиграла Барселоне борьбу за все внутренние трофеи.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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