Возраст – не помеха. Известный испанский вратарь попал в шорт-лист Монако

Французский клуб «Монако» заинтересован в трансфере 34-летнего вратаря «Фиорентины» Давида Де Хеа.

По информации Фабрицио Романо, возрастной голкипер оказался в списке пожеланий «монегасков». Испанец является одним из желаемых трансферов перед следующим сезоном.

Несмотря на интерес со стороны другого клуба, «Фиорентина» ведет переговоры с Давидом о продолжении сотрудничества до 2028 года.

Летом 2024 года Де Хеа возобновил свою карьеру в составе «фиалок». Испанцу удалось провести за клуб 42 поединка, из которых лишь в 11-ти матчах голкипер сохранил ворота сухими.

