Страдания заканчиваются. Вечно перспективный игрок Барселоны идет в Монако
Ансу Фати согласился покинуть каталонский клуб
22-летний испанский форвард «Барселоны» Ансу Фати согласился покинуть клуб и перейти в «Монако».
Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Источник сообщает, что Фати перейдет в «Монако» на правах аренды с правом первоочередного выкупа. Романо сообщил, что команды решают вопрос только процента от следующей продажи игрока.
Ансу Фати считался перспективным игроком «Барселоны», но игрок начал проигрывать конкуренцию из-за частых проблем с травмами.
За прошлый сезон Фати сыграл за каталонцев лишь 6 матчей в Ла Лиге.
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