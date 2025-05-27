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  4. Страдания заканчиваются. Вечно перспективный игрок Барселоны идет в Монако
Испания
27 мая 2025, 01:52 |
386
0

Страдания заканчиваются. Вечно перспективный игрок Барселоны идет в Монако

Ансу Фати согласился покинуть каталонский клуб

27 мая 2025, 01:52 |
386
0
Страдания заканчиваются. Вечно перспективный игрок Барселоны идет в Монако
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний испанский форвард «Барселоны» Ансу Фати согласился покинуть клуб и перейти в «Монако».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Источник сообщает, что Фати перейдет в «Монако» на правах аренды с правом первоочередного выкупа. Романо сообщил, что команды решают вопрос только процента от следующей продажи игрока.

Ансу Фати считался перспективным игроком «Барселоны», но игрок начал проигрывать конкуренцию из-за частых проблем с травмами.

За прошлый сезон Фати сыграл за каталонцев лишь 6 матчей в Ла Лиге.

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Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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