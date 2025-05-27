Страдания заканчиваются. Вечно перспективный игрок Барселоны идет в Монако

22-летний испанский форвард «Барселоны» Ансу Фати согласился покинуть клуб и перейти в «Монако».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Источник сообщает, что Фати перейдет в «Монако» на правах аренды с правом первоочередного выкупа. Романо сообщил, что команды решают вопрос только процента от следующей продажи игрока.

Ансу Фати считался перспективным игроком «Барселоны», но игрок начал проигрывать конкуренцию из-за частых проблем с травмами.

За прошлый сезон Фати сыграл за каталонцев лишь 6 матчей в Ла Лиге.