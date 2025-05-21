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  4. Барселона просит своего футболиста покинуть клуб. Он требует за это деньги
Испания
21 мая 2025, 13:44 |
550
0

Барселона просит своего футболиста покинуть клуб. Он требует за это деньги

Ансу Фати готов уйти, но если получит зарплату за два следующих сезона

21 мая 2025, 13:44 |
550
0
Барселона просит своего футболиста покинуть клуб. Он требует за это деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанская «Барселона» ведет переговоры с вингером Ансу Фати о досрочном расторжении контракта, однако стороны не могут найти компромисс.

Соглашение 22-летнего испанца истекает в июне 2027 года, но каталонский клуб недоволен формой игрока и намерен избавиться от него во время летнего трансферного окна. «Барселона» не может продать Фати из-за его высокой зарплаты – за следующие два сезона он заработает около 25 млн евро.

Этот фактор отпугивает другие клубы и ставит «блаугранас» в затруднительное положение. По этой причине руководство каталонского клуба попросило Фати разорвать контракт по общему согласию сторон, но здесь возникли проблемы.

Ансу считает, что должен получить те деньги, которые он мог бы заработать в Испании до 2027 года. «Барселона» готова заплатить вингеру финансовую компенсацию, но просит снизить ее сумму. На данный момент стороны все еще далеки от компромисса.

В нынешнем сезоне Фати провел всего 11 матчей на клубном уровне, в которых не сумел отличиться забитыми голами или результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Ансу Фати расторжение контракта
Николай Титюк Источник: Barca Universal
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