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  4. Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Испания
20 мая 2025, 07:49 |
2022
1

Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом

Фати, Торре и Виктор не нужны тренерскому штабу каталонской команды

20 мая 2025, 07:49 |
2022
1
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

После победы в чемпионате Испании, «Барселона» начала вести работу над формированием состава на следующий сезон. Спортивный директор клуба Деку составил список футболистов, у которых нет шансов остаться в каталонской команде.

Особое внимание руководство уделяет продлению контрактов с ключевыми игроками. Кроме того, «блаугранас» избавятся от тех, кто не входит в планы тренерского штаба под руководством Ханса-Дитера Флика.

Во время летнего трансферного окна «Барселону» покинут полузащитник Пабло Торре (14 матчей, 4 гола, 3 ассиста), левый вингер Ансу Фати (11 матчей) и форвард Пау Виктор (28 матчей, 2 гола, 1 ассист).

Торре и Виктор уйдут из Ла Лиги, потому что не выдерживают конкуренцию и не смогут рассчитывать на игровое время в новом сезоне. Фати разочаровал наставника каталонцев и больше не получит шанса закрепиться в первой команде.

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Барселона Деку Ханс-Дитер Флик Ансу Фати Пау Виктор Пабло Торре трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Barca Universal
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