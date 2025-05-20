Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом

После победы в чемпионате Испании, «Барселона» начала вести работу над формированием состава на следующий сезон. Спортивный директор клуба Деку составил список футболистов, у которых нет шансов остаться в каталонской команде.

Особое внимание руководство уделяет продлению контрактов с ключевыми игроками. Кроме того, «блаугранас» избавятся от тех, кто не входит в планы тренерского штаба под руководством Ханса-Дитера Флика.

Во время летнего трансферного окна «Барселону» покинут полузащитник Пабло Торре (14 матчей, 4 гола, 3 ассиста), левый вингер Ансу Фати (11 матчей) и форвард Пау Виктор (28 матчей, 2 гола, 1 ассист).

Торре и Виктор уйдут из Ла Лиги, потому что не выдерживают конкуренцию и не смогут рассчитывать на игровое время в новом сезоне. Фати разочаровал наставника каталонцев и больше не получит шанса закрепиться в первой команде.