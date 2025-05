Салах уже во второй раз стал лучшим игроком сезона АПЛ

Игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком АПЛ сезона 2024/25.

Это уже второе подобное звание для египтянина.

Мохамед Салах стал лишь пятым игроком в истории АПЛ, кто выигрывал эту награду больше одного раза.

Тьерри Анри (2003/04, 2005/06)

Криштиану Роналду (2006/07, 2007/08)

Неманья Видич (2008/09, 2010/11)

Кевин Де Брюйне (2019/20, 2021/22)

Мохамед Салах (2017/18, 2024/25)

Египтянин принес «Ливерпулю» уже пятую подобную награду. Рекордсменом является «Манчестер Юнайтед» (8).

8 –«Манчестер Юнайтед»

6 –«Манчестер Сити»

5 – «Ливерпуль»

4 – «Арсенал»

3 – «Челси»

1 – «Лестер»

1 –«Блэкберн Роверс»

1 – «Мидлсбро»

1 – «Сандерленд»

1 – «Тоттенхэм»

Мохамед Салах забил 28 голов и отдал 18 результативных передач в сезоне 2024/25.

It had to be him...



Mohamed Salah is your @EASPORTSFC Player of the Season 🏆@LFC | @MoSalah pic.twitter.com/pY8pEjCruq