Юная австралийка в Рабате одолела обидчицу украинки и взяла первый трофей

19-летняя австралийская теннисистка Майя Джойнт (WTA 78) впервые в карьере выиграла трофей в Туре.

В финале турнира WTA 250 в Рабате (Марокко) австралийка в двух сетах переиграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (WTA 74) за 1 час и 21 минуту.

WTA 250 Рабат. Грунт. Финал

Майя Джойнт (Австралия) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:3, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Джойнт также провела первый финал в Туре. За пять матчей на кортах Марокко она ни разу не проиграла сет.

Отметим, что Кристиан в первом круге соревнований в двух сетах обыграла украинку Елизавету Котляр.

Джойнт, помимо трофея в одиночном разряде в Рабате, также стала победительницей парного вместе со своей напарницей Оксаной Калашнковой.

Her FIRST title on the WTA Tour 🏆👏



Maya Joint gets the better of Christian 6-3, 6-2 to lift the title in Rabat!#WTARabat pic.twitter.com/7sIQSkLh7H