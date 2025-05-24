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  4. Юная австралийка в Рабате одолела обидчицу украинки и взяла первый трофей
WTA
24 мая 2025, 17:19 |
309
1

Юная австралийка в Рабате одолела обидчицу украинки и взяла первый трофей

Майя Джойнт в финале соревнований WTA 250 в Марокко выиграла у Жаклин Кристиан

24 мая 2025, 17:19 |
309
1
Юная австралийка в Рабате одолела обидчицу украинки и взяла первый трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Джойнт

19-летняя австралийская теннисистка Майя Джойнт (WTA 78) впервые в карьере выиграла трофей в Туре.

В финале турнира WTA 250 в Рабате (Марокко) австралийка в двух сетах переиграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (WTA 74) за 1 час и 21 минуту.

WTA 250 Рабат. Грунт. Финал

Майя Джойнт (Австралия) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:3, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Джойнт также провела первый финал в Туре. За пять матчей на кортах Марокко она ни разу не проиграла сет.

Отметим, что Кристиан в первом круге соревнований в двух сетах обыграла украинку Елизавету Котляр.

Джойнт, помимо трофея в одиночном разряде в Рабате, также стала победительницей парного вместе со своей напарницей Оксаной Калашнковой.

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Майя Джойнт Жаклин Кристиан WTA Рабат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Muskrat2
І картуз і окуляри, все щоб краще бачити та влучати, а от Костюк грає взагалі без нічого, вона термінатор чи людина?
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