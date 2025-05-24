Юная австралийка в Рабате одолела обидчицу украинки и взяла первый трофей
Майя Джойнт в финале соревнований WTA 250 в Марокко выиграла у Жаклин Кристиан
19-летняя австралийская теннисистка Майя Джойнт (WTA 78) впервые в карьере выиграла трофей в Туре.
В финале турнира WTA 250 в Рабате (Марокко) австралийка в двух сетах переиграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (WTA 74) за 1 час и 21 минуту.
WTA 250 Рабат. Грунт. Финал
Майя Джойнт (Австралия) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:3, 6:2
Это была первая встреча соперниц.
Джойнт также провела первый финал в Туре. За пять матчей на кортах Марокко она ни разу не проиграла сет.
Отметим, что Кристиан в первом круге соревнований в двух сетах обыграла украинку Елизавету Котляр.
Джойнт, помимо трофея в одиночном разряде в Рабате, также стала победительницей парного вместе со своей напарницей Оксаной Калашнковой.
Her FIRST title on the WTA Tour 🏆👏— wta (@WTA) May 24, 2025
Maya Joint gets the better of Christian 6-3, 6-2 to lift the title in Rabat!#WTARabat pic.twitter.com/7sIQSkLh7H
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