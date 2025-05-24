Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка

Чуда не произошло. В последнем туре УПЛ-2024/25 «Ингулец» не сумел обыграть «Ворсклу» (1:1) в лобовом противостоянии за право сохранить прописку в элитарном дивизионе, и всего через год после возвращения в элиту украинского футбола вновь спикировал обратно в Первую лигу. «Петровский лифт» сработал так, как и предсказывали многие, хотя по весне команда Василия Кобина и выдала ряд весьма достойных матчей, отчаянно пытаясь зацепиться хотя бы за зону переходных матчей…

О том, что «Ингулец» твердо стоит на вылет много чего свидетельствовало как в конце минувшего, так и в начале нынешнего года. Мы на страницах Sport.ua также уделяли этому отдельное внимание, подчеркивая еще в начале февраля, что просматриваются как минимум несколько признаков того, что «казаки» готовятся к возвращению в Первую лигу…

Но беспросветным аутсайдером сезона «Ингулец» быть не пожелал. Во второй части сезона команда Кобина добыла аж четыре победы, что очень резонирует на фоне одного выигрыша, отпразднованного «казаками» до ухода на зимнюю паузу. Причем если победы над «Черноморцем» (1:0) и «Левым Берегом» (2:1) можно списать на откровенно кризисные ситуации в стане этих команд, то вот добытые три очка в поединках против «Кривбасса» (2:0) и «Зари» (1:0) стоит выделять отдельно. Не исключено даже, что именно то поражение от «казаков» в итоге будет стоить криворожанам еврокубковой путевки на следующий сезон…

Невозможно обойти вниманием тот факт, что во второй половине сезона Василию Кобину наконец-то удалось помочь своей команде преобразиться. Да, футбол «казаков» был более чем прямолинейным и простым, но главное, чего удалось добиться тренерскому штабу во главе с 39-летним наставником – это изменить ментальность. В большинстве поединков весенней части, даже в проигранном без вариантов (с точки зрения счета на табло – 1:4) против «Шахтера», «Ингулец» не оставлял впечатления команды, которой все безразлично. Игроки бились за себя, за главного тренера, за свой коллектив…

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ингулец

На финальный матч против «Ворсклы» коллектив из Петрового вышел с огромной мотивацией, что было видно еще до стартового свистка, когда подопечные Кобина собрались в «энергетический круг», а капитан Алексей Паламарчук призвал своих партнеров биться за команду и ее главного тренера, который верит в своих подопечных.

На фоне абсолютно инертного и потухшего Юрия Максимова выделялся и коуч «Ингульца». Кобин горел этой игрой, старался что-то изменить заменами, освежил себя умыванием минеральной водой после того, как «казаки» сравняли счет и в концовке, когда подошел пожать руку оппоненту, кажется, искренне не понимал, почему Максимов выглядит таким хмурым, словно напрямую из элитарного дивизиона вылетела «Ворскла», а не «Ингулец». Впрочем, о проблемах коуча полтавской команды мы, очевидно, еще получим возможность поговорить накануне стыковых поединков за право остаться в УПЛ…

Что касается подопечных Кобина, то можно констатировать, что второй сезон кряду из УПЛ вылетает команда, которая абсолютно провалила первую часть чемпионата, но набрала немало зрительских вистов по весне. Год назад это был «Минай» Желько Любеновича, сейчас мы говорим об «Ингульце» Василия Кобина.

Очень любопытно, что летом минувшего года главным тренером «Ингульца» до назначения Кобина вполне мог стать именно Любенович. Тогда президент «казаков» Александр Поворознюк поспешил отрапортовать, что его клуб близок к назначению Желько, и даже получил на это согласие от боссов «Миная», но… В последний момент все было переиграно: Любенович остался в закарпатском клубе, а «Ингулец» позвал к себе Кобина, который начинал в петровской команде откровенно очень и очень слабо…

Но окончательно судить о выступлениях «Ингульца» мы получили возможность только сейчас, когда петровчане отыграли все матчи сезона в УПЛ. Чемпионат команда Кобина завершила с 24 очками в 30 поединках при 5 победах, 9 ничьих и 16 поражениях. Отнюдь не выдающийся результат, но… Давайте не будем забывать о важном нюансе – все свои игры в завершающемся сезоне «казаки» были вынуждены проводить на выезде. Все из-за того, что вовремя достроить свой новый стадион боссу «Ингульца» Александру Поворознюку так и не удалось. Точнее, де-факто достроить-то арену у владельца петровского клуба получилось, но вот де-юре он оформить все как надо не смог. В тонкостях этого дела разобраться не так и просто, не имея доступа к документации, которую ни одна из сторон спора общественности так и не предоставила, но по сути получается так, что «Ингулец», видимо, выстроил новый стадион по одному проекту, а затем в него пришлось вносить коррективы, вызванные как минимум требованиями безопасности на фоне полномасштабной фазы российско-украинской войны, и в «бумажной плоскости» надежды быстро и успешно завершить проект завязли окончательно…

В какой-то момент «Ингулец» начал своего рода борьбу за выживание сразу на двух фронтах: клуб боролся с бюрократическими нюансами, а команда пыталась решить чисто спортивные задачи. И, говоря объективно, можно констатировать, что из УПЛ вылетел именно клуб Александра Поворознюка, а не команда Василия Кобина.

ФК Ингулец. Василий Кобин

Почему? Да тут все достаточно просто. 24 очка, которые набрал «Ингулец», в чистом виде являются достижением этой команды исключительно в выездных матчах. Ни одной по-настоящему домашней встречи в текущем сезоне УПЛ «казаки» не провели, а показатель в 24 пункта для гостевых матчей можно считать весьма достойным. Например, чемпион «Динамо» в своих гостевых играх в текущем сезоне набрало 33 очка, хотя, конечно, и сыграло формально вдвое меньше на выезде (15 игр), чем «Ингулец», но ведь и ресурсы киевлян значительно лучше.

Только «Шахтер» и «Заря» среди всех участников сезона в УПЛ оказались единственными командами, наряду с «Ингульцом», которые ни одного домашнего матча не провели на своих номинально родных аренах. Но дончане и луганчане, увы, из-за продолжительной войны с россией уже давно покинули родные города и десять лет вынуждены выступать на других стадионах, успев в какой-то степени к этому привыкнуть… Впрочем, и равнять возможности «горняков» и «мужиков» с тем, что дается нынешним «казакам» также не стоит. В этом сравнении «Ингулец» однозначно проигрывает как клуб.

В какой-то момент отношения Александра Поворознюка с руководством отечественного футбола откровенно перешли в фазу «словесной войны». Это абсолютно не помогло клубу оперативно добиться своего в аспекте решения проблемы с домашним стадионом, зато на страницах периодических изданий то и дело появлялись то критические, а то и откровенно скандальные заявления.

Сложно сказать, насколько Поворознюк мог бы ускорить вопрос получения необходимой документации для ввода нового стадиона «Ингульца» в эксплуатацию (по данным из кулуаров, для прохождения всей процедуры по нормам закона клубу из Петрового потребуется немало времени), однако на фоне перманентных конфликтов с УАФ сложилось стойкое впечатление, что босс «казаков» банально чересчур много энергии направлял вовсе не в конструктивное русло. Иными словами, никакой реальной помощи от своего руководства «Ингулец» на финише сезона получить не мог, и ситуация докатилась до хрестоматийной – спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Удивляло и другое. В апреле появились слухи о том, что Поворознюк якобы имеет одно условие, при котором будет готов отпустить Кобина в другой клуб без требований компенсации. Якобы это произойдет только в случае, если «казаки» вылетят из УПЛ. В чем логика подобного решения? Не спрашивайте, ибо сложно понять, как тренер должен был бы оставаться профессионалом до конца и отдаваться работе на 100%, понимая, что в случае, если ему удастся сотворить чудо, клуб не захочет его отпустить без компенсации, зато пойдет на это, если произойдет провал.

ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Однако Василию Кобину удалось сохранить лицо. Он и его команда действительно бились до последнего. И это было видно в том же поединке против «Ворсклы», где один только Кисленко за полчаса игрового времени не реализовал как минимум два убойных момента, имевших все основания переломить ход поединка и даже принести петровчанам победу…

Впрочем, а могло ли все завершиться для «Ингульца» иначе? Теоретически – да, но если верить, что в конечном итоге каждый получает то, чего заслуживает, тогда ответ выходит абсолютно противоположным. Да, «казаки» как команда Василия Кобина старались и бились до последнего (хотя кто им мешал начинать играть с таким же азартом и отдачей с самого начала сезона?), но организация процессов в самом клубе все-таки оставляет желать лучшего. Например, о том, что клуб работает над проектом нового стадиона стало известно еще осенью 2017-го, а летом 2019-го клуб вовсю хвастался «скелетом» будущих трибун. Но по прошествии шести лет «Ингулец» новый стадион так и не открыл, хотя тот же «Левый Берег» свою арену выстроил за год с небольшим, причем не помешало этому и начало полномасштабного вторжения российских оккупантов в 2022-м.

Очевидно, что вылет в Первую лигу для «Ингульца» будет не менее полезным явлением, чем для еще одного неудачника текущего сезона в элите – «Черноморца». В низшем дивизионе у петровчан будет время, чтобы как следует поработать, прежде всего, над улучшением менеджерских решений, отойдя наконец от концепции поведения, при которой у них всегда кто-то виноват. Просто потому, что обиженные и угнетенные – это практически всегда о слабости, а это явно не то качество, которое присуще публичному имиджу Александра Поворознюка, согласитесь… Вот и от «Ингульца», прежде всего, как клуба наконец-то хочется увидеть побольше реальных дел и достижений!