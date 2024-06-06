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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 09:10 | Обновлено 06 июня 2024, 09:11
1863
2

Его отдают бесплатно. Ингулец нашел нового тренера

Поворознюк подтвердил, что команду может возглавить Любенович

06 июня 2024, 09:10 | Обновлено 06 июня 2024, 09:11
1863
2
Его отдают бесплатно. Ингулец нашел нового тренера
ФК Минай. Желько Любенович

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк подтвердил, что новым тренером команды после ухода Владислава Лупашко, скорее всего, станет Желько Любенович.

«Минай» под руководством наставника вылетел из УПЛ, однако во второй части сезона команда показывала хорошие результаты.

«Завтра (в четверг – прим) встречаюсь с Желько Любеновичем и мы илм договоримся, или нет. Уже в обед все будет известно. До этого мы разговаривали с президентом «Миная» и он сказал, что отпустит Желько. Мы с Пересоляком дружим семьями, вопросов не было никаких, его отдают бесплатно».

«Кандидатуры Ковальца и Лавриненко? Ковалец – нет. Лавриненко – да. Был еще Кучук и пара кандидатур, переговорный процесс в случае неудачи с Любеновичем будет продолжаться», – сказал Поворознюк.

«Ингулец» в новом сезоне будет играть в УПЛ.

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Ингулец Александр Поворознюк Желько Любенович Минай чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
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Вишенька-черешенька
Против Динамо будут играть в Минае?
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0
Gargantua
неужели у Любеновича нет лучше предложений?
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0
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