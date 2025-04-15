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  4. Кобин может уйти из Ингульца. Поворознюк отпустит тренера при одном условии
Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 21:24 |
617
0

Кобин может уйти из Ингульца. Поворознюк отпустит тренера при одном условии

Василий Кобин не будет тренировать «Ингулец», если команда вылетит в Первую лигу

15 апреля 2025, 21:24 |
617
0
Кобин может уйти из Ингульца. Поворознюк отпустит тренера при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Ингулец рискует остаться без главного тренера по итогам нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Всё зависит от результатов команды.

Как стало известно Sport.ua, Василий Кобин покинет пост главного тренера, если клубу Александра Поворознюка не удастся удержаться в элите украинского футбола.

У Кобина и Поворознюка есть устная договоренность. Одиозный президент «Ингульца» отпустит Василия Кобина в случае вылета клуба в Первую лигу Украины.

В нынешнем сезоне «Ингулец» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 турнирных баллов после 24 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук установил уникальный рекорд

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Василий Кобин Александр Поворознюк Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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