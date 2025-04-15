Кобин может уйти из Ингульца. Поворознюк отпустит тренера при одном условии
Василий Кобин не будет тренировать «Ингулец», если команда вылетит в Первую лигу
Ингулец рискует остаться без главного тренера по итогам нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Всё зависит от результатов команды.
Как стало известно Sport.ua, Василий Кобин покинет пост главного тренера, если клубу Александра Поворознюка не удастся удержаться в элите украинского футбола.
У Кобина и Поворознюка есть устная договоренность. Одиозный президент «Ингульца» отпустит Василия Кобина в случае вылета клуба в Первую лигу Украины.
В нынешнем сезоне «Ингулец» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 турнирных баллов после 24 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук установил уникальный рекорд
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