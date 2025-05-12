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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 10:35 |
1040
1

ПОВОРОЗНЮК: «Скажешь плохое об Андрее Шевченко, не позволят туда приехать»

Президент «Ингульца» раскритиковал работу Украинской ассоциации футбола

12 мая 2025, 10:35 |
1040
1
ПОВОРОЗНЮК: «Скажешь плохое об Андрее Шевченко, не позволят туда приехать»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк откровенно рассказал о своем отношении к Украинской ассоциации футбола, а также признался, почему не поехал на Конгресс УАФ:

– Почему вы не поехали на конгресс УАФ?

– Это кто-то некомпетентный вообще задает такие вопросы. На конгресс УАФ ездят только те, кто есть в списках. Там сидят дедушки и бабушки, которые уже в памперсах ходят.

В УАФ нужно приехать, поддержать и хлопать в ладони Шевченко. Иначе – нельзя, потому что если об Андрее Николаевиче что-то кто-то плохое скажет, то такому человеку вообще не позволят туда приехать. Поворознюка в этих списках никогда не было и не будет, – прокомментировал президент клуба.

«Ингулец» набрал 20 баллов и занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице. Команда может избежать прямого вылета и сразиться за переходные матчи. В последних турах подопечные Кобина сыграют против «Левого Берега», «Шахтера» и «Ворсклы».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Александр Поворознюк Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Николай Титюк Источник: YouTube
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Комментарии 1
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olex.mykhailov
Туди інтелігентних та вихованих людей запрошують , а не усіляке бидло
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