ПОВОРОЗНЮК: «Скажешь плохое об Андрее Шевченко, не позволят туда приехать»

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк откровенно рассказал о своем отношении к Украинской ассоциации футбола, а также признался, почему не поехал на Конгресс УАФ:

– Почему вы не поехали на конгресс УАФ?

– Это кто-то некомпетентный вообще задает такие вопросы. На конгресс УАФ ездят только те, кто есть в списках. Там сидят дедушки и бабушки, которые уже в памперсах ходят.

В УАФ нужно приехать, поддержать и хлопать в ладони Шевченко. Иначе – нельзя, потому что если об Андрее Николаевиче что-то кто-то плохое скажет, то такому человеку вообще не позволят туда приехать. Поворознюка в этих списках никогда не было и не будет, – прокомментировал президент клуба.

«Ингулец» набрал 20 баллов и занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице. Команда может избежать прямого вылета и сразиться за переходные матчи. В последних турах подопечные Кобина сыграют против «Левого Берега», «Шахтера» и «Ворсклы».