Договорились. Ливерпуль оформит самый дорогой трансфер в своей истории
Флориан Вирц будет зарабатывать в Англии десять млн евро в год
Атакующий полузащитник немецкого «Байера» Флориан Вирц покинет нынешний клуб после завершения текущего сезона. Эту информацию подтвердили авторитетные инсайдеры Фабрицио Романо и Николо Скира.
Долгое время главным претендентом на игрока считалась «Бавария», однако все изменилось за несколько дней. Английский «Ливерпуль» провел успешные переговоры с футболистом и убедил его перебраться в Премьер-лигу.
Вирц согласовал условия личного контракта с «мерсисайдцами», на данный момент идут переговоры между клубами, однако в Англии уверены, что никаких проблем с переходом полузащитника не будет.
Этот трансфер станет самым дорогим в истории «Ливерпуля» – пока нет точной информации, однако ожидается, что «Байер» получит около 130 млн евро. Сам Флориан будет зарабатывать 10 млн евро в год.
В нынешнем сезоне полузащитник сборной Германии провел 45 матчей во всех турнирах , в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Контракт Флориана с «Байером» истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 140 млн евро.
🚨 Excl. - Florian #Wirtz has agreed personal terms with #Liverpool for a salary of 10M/year. #LFC are in advanced talks with #BayerLeverkusen and are confident to close the deal. Wirtz will be the most expensive transfer in Liverpool’s history. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 23, 2025
🚨💣 Florian Wirtz has informed Bayer Leverkusen of his desire to join Liverpool.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2025
The contract agreement is done, sealed as Wirtz only wants Liverpool move.
Club to club talks already underway as revealed earlier, #LFC are confident to get the deal DONE SOON. Not a long saga. pic.twitter.com/1NM6MIVtnj
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