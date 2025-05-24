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Англия
24 мая 2025, 11:07 | Обновлено 24 мая 2025, 11:24
2080
4

Договорились. Ливерпуль оформит самый дорогой трансфер в своей истории

Флориан Вирц будет зарабатывать в Англии десять млн евро в год

24 мая 2025, 11:07 | Обновлено 24 мая 2025, 11:24
2080
4
Договорились. Ливерпуль оформит самый дорогой трансфер в своей истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Атакующий полузащитник немецкого «Байера» Флориан Вирц покинет нынешний клуб после завершения текущего сезона. Эту информацию подтвердили авторитетные инсайдеры Фабрицио Романо и Николо Скира.

Долгое время главным претендентом на игрока считалась «Бавария», однако все изменилось за несколько дней. Английский «Ливерпуль» провел успешные переговоры с футболистом и убедил его перебраться в Премьер-лигу.

Вирц согласовал условия личного контракта с «мерсисайдцами», на данный момент идут переговоры между клубами, однако в Англии уверены, что никаких проблем с переходом полузащитника не будет.

Этот трансфер станет самым дорогим в истории «Ливерпуля» – пока нет точной информации, однако ожидается, что «Байер» получит около 130 млн евро. Сам Флориан будет зарабатывать 10 млн евро в год.

В нынешнем сезоне полузащитник сборной Германии провел 45 матчей во всех турнирах , в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Контракт Флориана с «Байером» истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 140 млн евро.

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Ливерпуль Байер Флориан Вирц Николо Скира Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник: Николо Скира
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Комментарии 4
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pol-55
Напевно для нього краще чим в Реал,а Баварія легко могла дати таку зарплату,але 130?порахували що Він їх не коштує,можливо і праві,-*будем наблюдать*
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vitaha33
А для чого він Ліверу? Цей перехід може принести дисбаланс в команду. Хіба будуть використовувати його як нападника. Не знаю...
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