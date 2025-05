Договорились. Ливерпуль оформит самый дорогой трансфер в своей истории

Атакующий полузащитник немецкого «Байера» Флориан Вирц покинет нынешний клуб после завершения текущего сезона. Эту информацию подтвердили авторитетные инсайдеры Фабрицио Романо и Николо Скира.

Долгое время главным претендентом на игрока считалась «Бавария», однако все изменилось за несколько дней. Английский «Ливерпуль» провел успешные переговоры с футболистом и убедил его перебраться в Премьер-лигу.

Вирц согласовал условия личного контракта с «мерсисайдцами», на данный момент идут переговоры между клубами, однако в Англии уверены, что никаких проблем с переходом полузащитника не будет.

Этот трансфер станет самым дорогим в истории «Ливерпуля» – пока нет точной информации, однако ожидается, что «Байер» получит около 130 млн евро. Сам Флориан будет зарабатывать 10 млн евро в год.

В нынешнем сезоне полузащитник сборной Германии провел 45 матчей во всех турнирах , в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Контракт Флориана с «Байером» истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 140 млн евро.

