Не убедил. Центральный защитник Ювентуса оказался не нужен Аяксу

30-летний итальянский защитник Даниэле Ругани вернётся в состав «Ювентуса» после годичной аренды в «Аяксе».

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист намерен закрепиться в основном составе «Ювентуса». Даниэле готов продемонстрировать свои сильные стороны на предстоящем клубном чемпионате мира.

Контракт Ругани с «старой синьорой» рассчитан до 2026 года.

В течение сезона защитник провёл 26 матчей за «Аякс» и забил всего один гол.

