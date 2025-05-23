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Италия
23 мая 2025, 13:59 | Обновлено 23 мая 2025, 14:02
242
1

ВИДЕО. Матч за золото. Фаны Наполи не дали игрокам Кальяри выспаться ночью

Болельщики запустили фейерверки перед гостиницей

23 мая 2025, 13:59 | Обновлено 23 мая 2025, 14:02
242
1
ВИДЕО. Матч за золото. Фаны Наполи не дали игрокам Кальяри выспаться ночью
Getty Images/Global Images Ukraine

о23 мая в заключительном туре Серии А состоятся матчи «Наполи» и «Интера» – двух фаворитов в борьбе за чемпионство Италии.

Неаполитанский клуб дома сыграет против «Кальяри», тогда как миланцы встретятся в гостях с «Комо».

Обе встречи начнутся в 21:45 по киевскому времени.

За день до матча болельщики «Наполи» устроили фейерверки у гостиницы, в которой остановились футболисты «Кальяри». Таким образом фанаты попытались помешать соперникам выспаться.

В турнирной таблице «Наполи» имеет 79 очков, а «Интер» на одно меньше – 78.

ВИДЕО. Матч за золото. Фаны Наполи не дали игрокам Кальяри выспаться ночью

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Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A видео Кальяри фанаты
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Saar
А тут бац: Інтер виграє, а Наполі грає в нічию......
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