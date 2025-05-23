ВИДЕО. Матч за золото. Фаны Наполи не дали игрокам Кальяри выспаться ночью
Болельщики запустили фейерверки перед гостиницей
о23 мая в заключительном туре Серии А состоятся матчи «Наполи» и «Интера» – двух фаворитов в борьбе за чемпионство Италии.
Неаполитанский клуб дома сыграет против «Кальяри», тогда как миланцы встретятся в гостях с «Комо».
Обе встречи начнутся в 21:45 по киевскому времени.
За день до матча болельщики «Наполи» устроили фейерверки у гостиницы, в которой остановились футболисты «Кальяри». Таким образом фанаты попытались помешать соперникам выспаться.
В турнирной таблице «Наполи» имеет 79 очков, а «Интер» на одно меньше – 78.
ВИДЕО. Матч за золото. Фаны Наполи не дали игрокам Кальяри выспаться ночью
🚨🎇 Napoli fans set off fireworks outside Cagliari's team hotel! This is ahead of the crucial Serie A title deciding match tomorrow. 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/qQ9sNfZR8K— EuroFoot (@eurofootcom) May 22, 2025
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