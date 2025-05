о23 мая в заключительном туре Серии А состоятся матчи «Наполи» и «Интера» – двух фаворитов в борьбе за чемпионство Италии.

Неаполитанский клуб дома сыграет против «Кальяри», тогда как миланцы встретятся в гостях с «Комо».

Обе встречи начнутся в 21:45 по киевскому времени.

За день до матча болельщики «Наполи» устроили фейерверки у гостиницы, в которой остановились футболисты «Кальяри». Таким образом фанаты попытались помешать соперникам выспаться.

В турнирной таблице «Наполи» имеет 79 очков, а «Интер» на одно меньше – 78.

ВИДЕО. Матч за золото. Фаны Наполи не дали игрокам Кальяри выспаться ночью

🚨🎇 Napoli fans set off fireworks outside Cagliari's team hotel! This is ahead of the crucial Serie A title deciding match tomorrow. 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/qQ9sNfZR8K