Лига без чемпионской команды. Топ-5 главных интриг 38-го тура Серии А

Серия А – чемпионат с самой большой интригой в этом сезоне. Да-да, из всех топ-лиг именно итальянская оказалась такой, где конкуренция – самая ожесточенная. Никто не мог себе этого представить перед стартом сезона. За что там мы любим чемпионаты? За титульную гонку? Она есть. За борьбу за право выступать в ЛЧ? Такую также подвезли. За бескомпромиссные сражения за право выжить и остаться в лиге еще на год? И такую прихоть гурманов способна удовлетворить Серия А в последнем ее туре. Давно не помню, чтобы весь мир настолько сильно фиксировался на каком-то одном чемпионате (АПЛ не учитываем, сами понимаете). Последний раз такое имело место, возможно, в год коронавируса, когда все лиги были поставлены на паузу – а в Германии быстрее других стран приняли решение играть. И вот тогда несколько недель подряд каждый первый фанат футбола был болельщиком Бундеслиги, потому что на этом промежутке именно она становилась главной в мире. Теперь звездное время Серии А.

Этот материал – о главных интригах последнего тура итальянского чемпионата. Конечно, с субъективным взглядом, чтобы не было слишком стерильно и скучно: я же не «Ювентус» или «Рома».

5. Кто вылетит, и почему это должна быть не Венеция?

Вопрос снят только насчет 20-го места. 18-е и 19-е – вакантны, более того: на них претендуют аж 5 команд. Впрочем, некоторые вылетят лишь при условии абсолютно фантастического развития событий. Например, уже почти обеспечила себе выживание «Верона», которая имеет +3 от зоны вылета. В случае синхронных побед «Пармы», «Лечче» и «Эмполи» окажется под красной линией из-за результатов личных встреч. Как по мне, уже можно поздравлять самую грубую команду Италии: почти 15 фолов за 90 минут (2-е в лиге), 2.48 желтых (1-е), 9 красных (1-е). «Верона» не играла в футбол до сих пор – а тем более не будет этого делать в последнем туре против «Эмполи», своего прямого конкурента. Вообще, моя личная рекомендация для самых требовательных гурманов – смотреть этот матч в воскресенье, потому что «Эмполи» – именно та единственная команда, которая не дала «Вероне» собрать «победы» по всем показателям грубой игры. Этот аутсайдер – худший по фолам в стране (по 15.1 на матч). А еще эти клубы являются худшими в лиге по среднему владению мячом – 38.1% и 40.1%. Каким же боевым и нефутбольным будет поединок... Таких в сезоне бывает мало.

«Эмполи» вне зоны вылета исключительно из-за лучшей статистики личных встреч с «Лечче», а вот «Лечче» – там. Так что обе команды заинтересованы в том, чтобы набирать баллы. И вот задача последней – вообще сумасшедшая. «Лечче» нужно победить «Лацио» в Риме. А тот мало того, что мотивирован, но еще и уступил на своем поле за весь сезон только дважды в 25-и поединках на своем поле, и то оба раза – командам с первой половины таблицы. Шансы мизерные, так что «Лечче», клуб с наименьшим количеством забитых голов в чемпионате (26) и с третьим худшим показателем владения, припаркует у своих ворот главный автобус тура. То есть поединок до гола, который «Лацио» может и не забить. Если хотите посмотреть что-то героическое – вам сюда. Параллельно в Бергамо «Парма» попытается завалить «Аталанту». Возможно, команде хватит и тех очков, которые у нее уже имеются, но есть шанс, что и ничьей будет мало (а играть стыковой поединок ой как не хочется). Но никаких сомнений нет: здесь также будет игра на отбой от аутсайдера. 7 из 10-и своих последних поединков в лиге «Парма» заканчивала мировой, поэтому шанс у нее есть.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эусебио Ди Франческо

Лично мои симпатии в вечер воскресенья, впрочем, будут на стороне «Венеции», а конкретно – ее тренера Ди Франческо. Еще в 2018-м он переигрывал «Барселону» со своей «Ромой» в ЛЧ (1:4 и 3:0), еще и в полуфинал турнира выходил – а теперь, всего через 7 лет, может вылететь в Серию Б во втором сезоне подряд. После отъезда из столицы тренер принял несколько неудачных решений, из-за чего летом 2023-го подхватил проблемный «Фрозиноне» (тот только вышел в Серию А, но в Серии Б выигрывал арендованными – те ушли, пришлось новый состав собирать) – и все же вылетел. Не хватило единственного балла до чуда... Новый сезон – и все то же самое. «Венеция» выходит в Серию А и зовет опытного тренера. И если во «Фрозиноне» еще были способные тащить футболисты, типа Суле и Романьоли, то «Венеция» – это мрак. Нет тех, кто поможет. Если сохранит прописку, то только благодаря Ди Франческо. А вот если вылетит... Тогда, наверное, мы потеряем яркого тренера: больше ему шансов в Серии А никто не даст. Нужна лишь победа над «Ювентусом» дома. Тяжело, но с Тудором во главе топ ни разу не выиграл в гостях. Интрига жива. Если у других аутсайдеров вообще нет тех персонажей, чих вылетов не хочется, то у «Венеции» такой есть – её тренер. Пусть она и выживет.

4. Насколько прав Сеск, и каков максимум этого состава Комо?

На днях появилась новость: Фабрегас хочет остаться в «Комо» еще хотя бы на сезон. И это при том, что есть предложение от «Байера»... И если тренер просто решил не спешить, то все ок. Но СМИ говорят, что тот якобы хочет развивать проект и сыграть с «Комо» в еврокубках – и это уже совсем другой ракурс. А насколько вообще перспективна эта команда? Богатые владельцы – это факт, но это ничего не гарантирует. Ты все равно не сможешь тратить много, потому что есть ФФП. Поэтому хочешь усиливаться – покупай сначала середняков и побеждай с ними. А тут вроде бы есть проблемка, потому что состав «Комо» – 11-й в Серии А по суммарной цене исполнителей. Причем в пересчете на стоимость игрока команда уступает даже «Торино», а всей группе лидеров (топ-9 таблицы) – либо почти, либо более чем в два раза. По средней цене футболиста «Комо» ближе к вылетающим клубам, чем к «Лацио». Плюс, команда не будет играть в Европе в следующем сезоне, так что трансферов уже готовых игроков не случится: те заинтересованы играть за тех, кто уже выступает хотя бы в ЛК.

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«Комо» не проигрывает в Серии А уже 7 матчей, 6 из которых – это победы. Однако сильнейшие оппоненты на отрезке – «Дженоа» и «Торино». Топов не было вообще, так что успехи команды – это солидно, но сильно обусловлено простым календарем. Потому один из главных вопросов тура – то, насколько способен быть конкурентным состав «Комо». Проверит это «Интер». Если команда зарубится с потенциальным чемпионом, то вопросов вообще ноль – зафиксируем, что Фабрегас выполняет свою работу очень круто, а при условии еще нескольких трансферов летом будет иметь шанс вывести коллектив на совершенно новый уровень. Однако если не даст бой вообще, то... зачем Сеску цепляться за это место? «Комо» на ходу, сыграет против действующего чемпиона дома, тот занят подготовкой к ЛЧ и не будет иметь тренера в технической зоне (Индзаги дисквалифицирован), а давления на середняка вообще никакого – он в идеальных условиях для того, чтобы провести крутой матч. И это вызов не столько для Фабрегаса, сколько для его игроков. Пусть те доказывают, что этот проект – действительно перспективный и стоит внимания Сеска. Матч – тизер возможностей «Комо» в следующем сезоне.

3. Кто сыграет в ЛЧ от Италии, и почему лучше, чтобы это был Лацио?

«Ювентус» перед стартом сезона поставил на Мотту. И.... ошибся? Я просто не уверен, потому что на момент отставки тренера команда была на 5-м месте с отставанием менее чем в победу от топ-4. А теперь – в топ-4, но без права на ошибку в последнем туре. А вот точно стало прямо лучше? С Моттой было стерильное владение и мало забитых, без него – то же самое, но еще и системность вообще исчезла. Теперь «Ювентус» проводит каждый матч по-новому, поскольку не имеет стабильности ни в одном из аспектов игры. То есть прогресс отсутствует, а новый проект (в который, между прочим, вложили десятки миллионов, потому что состав обновляли именно под Мотту) закончился досрочно – летом надо запускать еще более новый, так сказать. Непонятное решение от руководства. К тому же, у Тудора тяжелый характер: из последних своих команд он уходил со скандалом, никогда и нигде не задерживался надолго. И все это еще приправлено наименее привлекательной игрой и наибольшими затратами на новых футболистов. Против «Ювентуса» болеть легко. В последнем туре будет биться против «Венеции» на ее поле. Победит – будет в ЛЧ, нет – не будет.

«Рома» вызывает симпатии из-за Раньери, возглавившего команду, рисковавшую вылететь, а на последний тур выведет претендента на место в ЛЧ от Италии. Специалист выполнил огромный объем работы и, как по мне, является лучшим тренером сезона во всех топ-лигах. Но он уйдет из «Ромы» летом, что неоднократно подчеркивал. Итак, команда снова начнет с нуля. Вообще, она является худшей в сезоне по принятию решений. Указала на дверь Де Росси после нескольких неудачных матчей – рано, потому что собиралась строить с тренером новый проект и скупалась именно под него. Назначила Юрича, идеи которого – противоположны идеям Де Росси. Того также убрала, а позвала человека на пенсии, потому что просто никто больше не хотел. И это сработало, однако не должно было. Это абсолютно хаотичная и непоследовательная работа от спортивного директора и боссов. Нельзя строить что-то таким образом. С Раньери «Рома» имела почти 20-матчевую серию без поражений в Серии А, но с ним она не играет в хороший футбол. Она перебарывает соперников в равных матчах. То есть ничего не построено за целый сезон. Летом всё с нуля. Чтобы это «с нуля» было с ЛЧ, надо выигрывать у «Торино» в гостях и надеяться на потерю баллов «Ювентусом».

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Барони

«Лацио» – это совсем другой случай. Здесь не было смен тренера в течение сезона, а еще было зрелище – средняя результативность поединков в 2.95 гола (конкуренты имеют 2.38 и 2.41). Матчи команды было приятно смотреть, хотя она самая бедная среди претендентов за место в ЛЧ (дешевый состав, меньшие расходы на трансферы). Но главная ее особенность – неизвестный тренер Барони. Ему 61, и вот перечень клубов, которые он тренировал: «Каррарезе», «Зюдтироль», «Анкона», «Сиена» (взрослая и молодежная команды), «Кремонезе», «Ювентус» (до 19-и лет, а вы что подумали?), «Виртус Ланчано», «Пескара», «Новара», «Беневенто», «Кремонезе», «Реджина», «Лечче» и «Верона». И вот теперь – «Лацио». У него матчей в лигах ниже Серии Б больше, чем в Серии А, а если я покажу вам его фото, вы скажете, что видели этого актера в первом сезоне сериала «Фарго» (ну действительно похожи). И вот представьте, ему впервые в жизни доверили команду высокого уровня – и он может вывести ее в ЛЧ. С привлекательной игрой. И это с 37-летним Педро в качестве лучшего бомбардира. История из таких, которых не хватает современному футболу. Для ее хеппи-энда нужна собственная победа над «Лечче» в Риме, осечка «Ромы» и поражение «Ювентуса».

2. Кто станет чемпионом, и почему Наполи?

Вообще все карты в руках неаполитанцев. Во-первых, они имеют очко преимущества в турнирной таблице. Поэтому если победят или хотя бы сыграют не хуже «Интера», то титул их. Во-вторых, за подопечных Конте фактор собственного поля. В этом розыгрыше Серии А «Наполи» имеет 13 побед в 18-и поединках дома – это лучший показатель в лиге. В-третьих, календарь не на стороне действующего чемпиона. Если «Интеру» придется бороться за очки на арене стремительно прогрессирующего «Комо» (19 баллов в 7-и турах), то «Наполи» достаточно победить «Кальяри», который, получилось очень удобно, гарантировал себе сохранение прописки на прошлой неделе. В сети даже вирусилось видео празднования команды и тренера. В каком состоянии будет аутсайдер в эту пятницу, когда поедет в Неаполь? Неизвестно. Вполне возможно, будет иметь место ротация состава, или тренер захочет поэкспериментировать со схемами, тактическими настройками и т.д. То есть «Наполи» действительно повезло и будет легче. Да, придется играть без тренера на бровке (Конте был удален в прошлый уик-энд), но «Интер» в таком же положении.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

На самом деле, оно и логично, ведь «Интер» провалил летнее трансферное окно. Зелинский не стал важным футболистом центра поля, а Арнаутович и Тареми не смогли достойно подменить Тюрама и Мартинеса, когда это было необходимо. А состав нуждался в игроках на замену еще на нескольких позициях... Как итог всего этого, «Интер» не вывез борьбу в 3-х различных турнирах (в какой-то момент имел 3-матчевую серию поражений). Да, он сыграет в финале ЛЧ – но вылетел от слабого «Милана» из Кубка Италии и, наиболее вероятно, проиграет гонку за титул Серии А «Наполи». Если бы скамейка запасных была длиннее, а футболисты основы не были безальтернативными, «Интер» претендовал бы на требл, что в 2025-м году для любой итальянской команды – что-то на грани фантастики. Но «Наполи» был лучшим на рынке. Причем настолько, что остался лидером турнирной таблицы Серии А даже после отъезда Кварацхелии. А еще состав «Наполи» почти вдвое дешевле, а его лидеры – еще недавно ненужные никому из топов Лукаку и Мактоминей. Будет справедливо, если «Интер» проиграет гонку из-за скупости боссов и неудачных селекционных решений.

1. Насколько все будет плохо, и будет ли «золотой матч»?

Ну что вам сказать... «ПСЖ» набрал в этом розыгрыше Лиги 1 84 балла, «Бавария» в Бундеслиге – 82, и «Наполи» в случае победы в последнем туре также будет иметь 82. Но у него в чемпионате на 2 команды, а значит, и на 4 матча больше, чем во Франции и Германии. Да, если пересчитывать баллы на поединки, то чемпион Италии в этом сезоне будет худшим в топ-лигах. Да и вообще, традиционный чемпионский показатель – это 90+ или почти 90 баллов. А здесь – точно меньше, даже с запасом. Значит, в Серии А в этом году нет чемпионской команды, а титул будет не выигран – скорее подобран выпущенный из рук прямым конкурентом. И пусть бы это было оправдано хотя бы крутой гонкой в последних матчах, однако и этого нет: «Наполи» выиграл только в 6-и из 15-и последних туров, «Интер» победил лишь в 3-х из 7-и. На прошлой неделе оба коллектива сыграли вничью, причем один дважды терял победный счет, а другой не смог забить хотя бы однажды в ворота аутсайдера. Гонка – это когда оба идут, бегут, едут вперед. А эти... ползут. И это еще комплиментарный комментарий.

Варианта «титул не достанется никому», к сожалению, нет, поэтому для тех, кто также расстроен неспособностью претендентов побеждать, есть альтернативный вариант – болеть за результаты поединков, которые приведут к проведению «золотого матча» между «Интером» и «Наполи». Да-да, в Серии А существует правило, что при равенстве баллов лидеры проведут такой. Даже разница голов является неважной. Что для этого нужно? Во-первых, поражение «Наполи» в матче с «Кальяри». Это будет тяжело, но сенсация возможна. Вы же помните, как «Боруссия» 2 года назад проиграла чемпионство Бундеслиги в домашней игре против «Майнца» (2:2), который также ехал в Дортмунд без мотивации? Повлиять на ход чемпионской гонки – это престижно, поэтому «Кальяри» может собраться и шокировать всех в Неаполе. Но это не все, необходима еще ничья «Интера» против «Комо». В это поверить уже легче, потому что миланцы в сезоне уже 4 раза играли вничью на выезде против команд, находящихся вне зоны еврокубков. И вот если состоится еще одна здесь и поражение «Наполи», то будет «золотой матч».

И это правильно. Команды откровенно страдают на поле и издеваются над своими болельщиками в последних турах. За это они заслуживают продолжения своих мучений. Еще 90, а то и 120 минут игры. С бешеным напряжением – но в исполнении футболистов, которые едва двигаются по полю и не могут провести ни одной внятной атаки на двоих. И победитель, который не выиграет – выстрадает свой кубок. Будет ли это справедливо и заслуженно? Я не знаю. Да и меня это не очень интересует, если честно. Потому что это точно будет правильно и логично, ведь крутой сезон в Серии А мог бы иметь нормальную чемпионскую гонку – и у нас ее украли. Пусть окупают это еще одним поединком.