Игроки Тоттенхэма отметились рядом интересных индивидуальных достижений
Случилось это после победы Тоттенхэма в Лиге Европы
Победа Тоттенхэма над Манчестером в финале Лиги Европы подарила целый ряд интересных индивидуальных статистических рекордов и достижений.
Кореец Сон Хин-Мин наконец-то выиграл свой первый трофей. Произошло это в своем 10-м сезоне за Тоттенхэм.
Английский нападающий «шпор» Майк Мур в возрасте 17 лет и 283 дней стал самым молодым в истории победителем Кубка УЕФА/Лиги Европы.
Лучший бомбардир Тоттенхэма Бреннан Джонсон забил свой 18-й гол в сезоне за клуб во всех турнирах. 23-летний форвард стал шестым валлийским футболистом, отличившимся в финале еврокубка. Первыми пятью были Майкл Ингланд, Марк Гьюз, Джон Гартсон, Симон Дэвис и Гарет Бэйл.
Анге Постекоглу выиграл третий международный трофей.
- 1999 – Лига чемпионов Океании
- 2015 – Кубок Азии
- 2025 – Лига Европы
After 10 years with Spurs, Son Heung-min has his first trophy with the club 🇰🇷 pic.twitter.com/MrvWQeUkUL— Premier League (@premierleague) May 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дэвид выделил Кабайела
Ефиму Полонскому было 86 лет