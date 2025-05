Игроки Тоттенхэма отметились рядом интересных индивидуальных достижений

Победа Тоттенхэма над Манчестером в финале Лиги Европы подарила целый ряд интересных индивидуальных статистических рекордов и достижений.

Кореец Сон Хин-Мин наконец-то выиграл свой первый трофей. Произошло это в своем 10-м сезоне за Тоттенхэм.

Английский нападающий «шпор» Майк Мур в возрасте 17 лет и 283 дней стал самым молодым в истории победителем Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Лучший бомбардир Тоттенхэма Бреннан Джонсон забил свой 18-й гол в сезоне за клуб во всех турнирах. 23-летний форвард стал шестым валлийским футболистом, отличившимся в финале еврокубка. Первыми пятью были Майкл Ингланд, Марк Гьюз, Джон Гартсон, Симон Дэвис и Гарет Бэйл.

Анге Постекоглу выиграл третий международный трофей.

