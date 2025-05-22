Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки Тоттенхэма отметились рядом интересных индивидуальных достижений
Лига Европы
22 мая 2025, 09:57 |
278
0

Игроки Тоттенхэма отметились рядом интересных индивидуальных достижений

Случилось это после победы Тоттенхэма в Лиге Европы

22 мая 2025, 09:57 |
278
0
Игроки Тоттенхэма отметились рядом интересных индивидуальных достижений
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Победа Тоттенхэма над Манчестером в финале Лиги Европы подарила целый ряд интересных индивидуальных статистических рекордов и достижений.

Кореец Сон Хин-Мин наконец-то выиграл свой первый трофей. Произошло это в своем 10-м сезоне за Тоттенхэм.

Английский нападающий «шпор» Майк Мур в возрасте 17 лет и 283 дней стал самым молодым в истории победителем Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Лучший бомбардир Тоттенхэма Бреннан Джонсон забил свой 18-й гол в сезоне за клуб во всех турнирах. 23-летний форвард стал шестым валлийским футболистом, отличившимся в финале еврокубка. Первыми пятью были Майкл Ингланд, Марк Гьюз, Джон Гартсон, Симон Дэвис и Гарет Бэйл.

Анге Постекоглу выиграл третий международный трофей.

  • 1999 – Лига чемпионов Океании
  • 2015 – Кубок Азии
  • 2025 – Лига Европы
По теме:
Тоттенхэм выиграл еврокубок и догнал Ливерпуль
Назван худший футболист МЮ, из-за которого клуб проиграл финал Лиги Европы
И снова поражение. Манчестер Юнайтед продолжает устанавливать антирекорды
Сон Хын Мин Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед статистика Ангелос Постекоглу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Бокс | 22 мая 2025, 10:06 0
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика

Дэвид выделил Кабайела

Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Другие виды | 21 мая 2025, 15:11 0
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов

Ефиму Полонскому было 86 лет

Президент Динамо откровенно признался, почему клуб провалил еврокубки
Футбол | 22.05.2025, 10:53
Президент Динамо откровенно признался, почему клуб провалил еврокубки
Президент Динамо откровенно признался, почему клуб провалил еврокубки
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зато я могу открыто смотреть людям в глаза»
Футбол | 22.05.2025, 11:19
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зато я могу открыто смотреть людям в глаза»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зато я могу открыто смотреть людям в глаза»
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Футбол | 22.05.2025, 08:55
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 7
Футбол
Бывший чемпион мира в супертяжах может возобновить карьеру ради Усика
Бывший чемпион мира в супертяжах может возобновить карьеру ради Усика
20.05.2025, 11:05 2
Бокс
Английское противостояние в финале. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы
Английское противостояние в финале. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы
21.05.2025, 23:58 31
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
21.05.2025, 07:43 3
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
20.05.2025, 09:09 4
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 8
Футбол
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем