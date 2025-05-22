21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2024/25 между английскими командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, Испания. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 42-й минуте забил Бренна Джонсон. Для лондонцев этот трофей стал первым с 2008 года.

После завершения встреч и состоялась церемония награждения. Подопечные Ангелоса Постекоглу получили долгожданный кубок.

ФОТО. Не фотошоп. Награждение: Тоттенхэм получил долгожданный трофей