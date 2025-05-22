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  4. ФОТО. Не фотошоп. Награждение: Тоттенхэм получил долгожданный трофей
Лига Европы
22 мая 2025, 02:15 |
210
0

ФОТО. Не фотошоп. Награждение: Тоттенхэм получил долгожданный трофей

21 мая шпоры переиграли Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы со счетом 1:0

22 мая 2025, 02:15 |
210
0
ФОТО. Не фотошоп. Награждение: Тоттенхэм получил долгожданный трофей
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2024/25 между английскими командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, Испания. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 42-й минуте забил Бренна Джонсон. Для лондонцев этот трофей стал первым с 2008 года.

После завершения встреч и состоялась церемония награждения. Подопечные Ангелоса Постекоглу получили долгожданный кубок.

ФОТО. Не фотошоп. Награждение: Тоттенхэм получил долгожданный трофей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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