ФОТО. Не фотошоп. Награждение: Тоттенхэм получил долгожданный трофей
21 мая шпоры переиграли Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы со счетом 1:0
21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2024/25 между английскими командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.
Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, Испания. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шпор.
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Единственный гол на 42-й минуте забил Бренна Джонсон. Для лондонцев этот трофей стал первым с 2008 года.
После завершения встреч и состоялась церемония награждения. Подопечные Ангелоса Постекоглу получили долгожданный кубок.
ФОТО. Не фотошоп. Награждение: Тоттенхэм получил долгожданный трофей
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