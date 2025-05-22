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  4. ФОТО. А не автогол ли? Рука защитника: как Тоттенхэм забил гол в финале ЛЕ
Лига Европы
22 мая 2025, 01:37 |
109
0

ФОТО. А не автогол ли? Рука защитника: как Тоттенхэм забил гол в финале ЛЕ

Мяч записали на Бреннана Джонсона, но Люк Шоу может и поспорить

22 мая 2025, 01:37 |
109
0
ФОТО. А не автогол ли? Рука защитника: как Тоттенхэм забил гол в финале ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая лондонский Тоттенхэм переиграл Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы 2024/25 со счетом 1:0 и выиграл первый трофей с 2008 года.

Единственный гол в матче, который прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, забил Бреннан Джонсон на 42-й минуте, но не все так однозначно.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хоть официальный сайт УЕФА и диктор на арене записали гол на Джонсона, на повторе видно, как мяч попал в руку защитника красных дьяволов Люка Шоу.

Именно после касания руки Шоу мяч сменил траекторию. Некоторые болельщики утверждают, что Джонсон успел еще раз коснуться мяча, но четко этого не заметно.

ФОТО. А не автогол ли? Рука защитника: как Тоттенхэм забил гол в финале ЛЕ

Видеообзор матча

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Бреннан Джонсон автогол Люк Шоу Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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