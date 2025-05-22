ФОТО. А не автогол ли? Рука защитника: как Тоттенхэм забил гол в финале ЛЕ
Мяч записали на Бреннана Джонсона, но Люк Шоу может и поспорить
21 мая лондонский Тоттенхэм переиграл Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы 2024/25 со счетом 1:0 и выиграл первый трофей с 2008 года.
Единственный гол в матче, который прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, забил Бреннан Джонсон на 42-й минуте, но не все так однозначно.
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Хоть официальный сайт УЕФА и диктор на арене записали гол на Джонсона, на повторе видно, как мяч попал в руку защитника красных дьяволов Люка Шоу.
Именно после касания руки Шоу мяч сменил траекторию. Некоторые болельщики утверждают, что Джонсон успел еще раз коснуться мяча, но четко этого не заметно.
ФОТО. А не автогол ли? Рука защитника: как Тоттенхэм забил гол в финале ЛЕ
Видеообзор матча
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