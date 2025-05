Звездный игрок Реала перенесет операцию и пропустит старт сезона 2025/26

21-летний английский хавбек мадридского Реала Джуд Беллингем перенесет операцию на плече.

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, англичанин ляжет под нож сразу же после клубного чемпионата мира 2025, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

Джуд играет с бандажем с ноября 2023 года, когда получил вывих. Тогда он хотел сыграть на Евро-2024 и не решался на хирургическое вмешательство, но провел и еще один сезон с травмой.

После операции ожидается, что Джуду понадобится до трех месяцев восстановления. Беллингем не сможет помочь Реалу на старте сезона Ла Лиги 2025/26.

В кампании 2024/25 Беллингем принял участие в 51 матче за Реал во всех турнирах, забил 14 мяей и сделал 14 результативные передачи, в частности отличившись голом в последнем поединке сливочных в чемпионате Испании против Севильи (2:0).

Реал на клубном ЧМ сыграет в группе H с саудовским Аль-Хилялем, мексиканской Пачукой и австрийским Ред Булл Зальцбург.

