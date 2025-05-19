Говорил «да» подозрительным дядям. Лэмпард самый неудачливый тренер Европы

Лэмпард назвал вылет из плей-офф Чемпионшипа «самым ужасным поражением в карьере». «Ковентри» был близок к победе и чуду – а вместо этого пропустил на 122-й минуте (1:1). Причем Лэмпс точно не виноват: роковой гол пришел с углового, когда один из защитников просто на секунду выключился и не успел среагировать на рывок соперника. Плюс, в первом поединке один из защитников привез – потому и проиграли (1:2). То есть Фрэнка подвели исполнители. А еще ему очень не повезло. В который раз. Возможно, прямо сейчас Лэмпард – тот тренер, которому не везет больше всех из числа известных в Европе. Вряд ли он бы желал, чтобы его жалели, но очень хочется: судьба слишком несправедлива к молодому специалисту. Многие считают его слабым наставником и просто неудачником – и я уверен, что он действительно неудач-, а вот насчет продолжения этого слова есть сомнения.

Он побеждал с Дерби

Его команда финишировала в топ-6 Чемпионшипа, выше – в основном более богатые клубы, а именно «Астон Вилла», «Лидс», «Шеффилд», «Норвич», «Вест Бром». Все, кроме последнего, все же выйдут в АПЛ в течение следующих нескольких лет. Значит, выиграл борьбу у всех середняков, причем в первый же свой сезон в качестве главного – сильный результат, бесспорно. «Дерби» сыграл в финале плей-офф ЧШ, а уступил «Вилле» с Грилишем (1:2) – команде, которая ну просто не могла не выйти в АПЛ. Лэмпард открыл тогда миру Маунта, но главное другое: больше никто из того состава на топ-уровне не заиграл. Возможно, только Уилсон из «Фулхэма», хотя и тот нечасто выходит на поле в АПЛ. Сейчас остальные – футболисты вторых дивизионов Италии и Англии, игроки шведской и польской лиг, ветераны, которые успели завершить карьеры... То есть ресурс был, мягко говоря, не лучший. Но Лэмпард вырулил. Чудо? Да. Тогда закралась мысль: легендарный футболист может стать легендарным тренером.

Он побеждал с Челси в первый год

Почему его позвали в Лондон? Хочется сказать, что из-за его навыков как тренера... Но нет: «Челси» имел трансферный бан на 2 окна, поэтому искал не то чтобы козла отпущения, однако что-то похожее. Нужен был человек, который просто сможет пережить этот год вместе с командой. Будет, возможно, проигрывать, но фанаты многое простят, если на бровке будет тот, кого они любят... И вот Лэмпард в Лондоне. И сразу вытаскивает команду в ЛЧ, опережая, помимо прочих, «Арсенал» и «Тоттенхэм». 15 забивает Абрахам, Маунт оформляет 12 голевых действий на новом уровне. Аспиликуэта отдает 6 ассистов, а Алонсо забивает 4 гола – благодаря столь атакующим ролям защитников мы наконец утверждаемся во мнении, что Лэмпард – тренер, который ставит на крутую игру впереди, а не на оборону. По количеству забитых «Челси» в тот год уступил только «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». Матчи «синих» было приятно смотреть. Лэмпарда бросили под поезд – и он выжил.

Он не побеждал с Челси во второй год

После первого круга команда лишь на 9-м месте, имеет только 8 викторий в 19-и турах. Почему? Потому что трансферы. Лэмпард столкнулся с чем-то совершенно новым для себя – необходимостью модернизировать уже работающий механизм. Раньше он только строил с нуля и под себя, а тут привезли Вернера, Зиеша, Чилуэлла, Менди, Хаверца и других... Что с этим делать? Может, Лэмпард даже знал, но достичь стабильности не удалось. Он вывел «Челси» в плей-офф ЛЧ с первого места в группе и без поражений, но этого было недостаточно – руководство указало ему на дверь в январе. Возможно, боссы и ждали провала Фрэнка, чтобы пригласить на его место кого-то, кто может выигрывать здесь и сейчас, а не расти вместе с командой. И совсем всё испортил для Лэмпса Тухель, который прибыл в Лондон зимой – и выиграл с этой командой ЛЧ в том же сезоне. И все подумали: ну вот же, у «Челси» был чемпионский состав, а легенда клуба просто не потянул. Этот триумф «синих» в ЛЧ закрыл для Лэмпарда двери в топ-команды.

Он не побеждал с Эвертоном

18 матчей в лиге в первом и 20 матчей во втором сезоне. Вроде полноценная дистанция, но не совсем. Лэмпард не получил ни одного полного года. А все почему? Из-за состава. Последние 2 тренера команды перед Фрэнком – Анчелотти и Бенитес. Что один, что другой выигрывали немного, а последний даже сезона на месте не продержался. Хотя, казалось бы, опытные специалисты. Но ни один не справился с составом – слабоватым для регулярных побед. Единственный стабильный в нападении – Ришарлисон (у других максимум 5 мячей за весь чемпионат), но и тот ушел летом. Лучший среди защитников (без учета Диня, также сменившего прописку после завершения сезона) по оценке – старик Кин. Итак, Лэмпард смотрит по сторонам и не понимает, как ставить свой любимый футбол с акцентом на атаку: некем. Тогда он наступает себе на горло и строит в Ливерпуле автобус. «Эвертон» играет непривлекательно, еще и все равно не побеждает – и Фрэнка увольняют. Потому что место для работы – ужасное.

Он не побеждал с Челси во второй свой приход

Вы должны помнить: лондонцы сменили владельца, а новый сразу начал покупать игроков пачками. Новички появлялись десятками, а перед тренерским штабом вставал вопрос: а что с ними делать? Тогда «Челси» за короткий срок сменил нескольких тренеров: убрал Тухеля, взял Поттера, убрал Поттера, взял Лэмпарда. Причем теперь Фрэнка уже точно видели козлом отпущения, ведь давали контракт до конца сезона без опции продления. Боссы просто хотели, чтобы тот игровой год завершился, и не хотели искать временного наставника слишком долго. Поэтому выбор пал на Лэмпарда – любимца публики, которого будут критиковать чуть меньше, чем кого-либо другого в этой роли. Вполне ожидаемо специалист провалился, потому что кто бы вообще смог построить хоть что-то на развалинах не то что за половину сезона – всего за несколько месяцев? Вылет из ЛЧ, 6 поражений в 9-и турах в чемпионате... Идти сюда было откровенно плохим решением, но Лэмпард, как он признался, не мог отказать клубу своего сердца, когда был ему нужен.

Он побеждает с Ковентри

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Несколько неудач подряд – и тебя уже не рассматривают клубы АПЛ. Чтобы работать, приходится ждать вариантов или из других стран (а это всегда риск), или из других лиг. Лэмпард ждал – и дождался. «Ковентри» звал тренера, видимо, чтобы просто спасти сезон, потому что находился в последней трети таблицы, а получил спурт на самый верх, вплоть до зоны плей-офф. По трансферной цене состава «Ковентри» не должен был финишировать в топ-5, а после провального старта – тем более. Но с Лэмпардом команда выиграла 16 из 29-и поединков в лиге, до него – 4 из 17-и. Снова чудо. Как и прежде. И вновь поражение в плей-офф от более классного соперника, но на этот раз ещё и очень обидное. Фрэнк сделал все возможное для промоушена команды – и этого все равно оказалось недостаточно. У него контракт с ней до 2027-го года, но и в новом сезоне она не будет среди главных претендентов на первую-вторую позицию в лиге. Может, снова финиширует в зоне плей-офф. И если вдруг вновь проиграет, то Лэмпард окончательно застрянет в ЧШ...

Лэмпард виноват в собственных неудачах

Начать карьеру тренера в «Дерби» – хорошее решение, потому что никто не просит выигрывать в каждом матче. Просто себе работай, побеждай раз в 2-3 недели и развивайся – и все будут радоваться. А вот переход в «Челси» – очень большой риск. Тем более, только после первого года в качестве главного тренера. Лэмпард принял вызов и справился, однако провалился на второй год именно из-за отсутствия опыта: если бы отработал с «Дерби» 2-3 сезона, то не впал бы в ступор после того, как ему подвезли много новых исполнителей. Но когда Лэмпард принял неудачное решение, то уже больше не мог остановиться... «Эвертон» после Анчелотти и Бенитеса – выстрел себе даже не в колено, а в висок. Надо же смотреть, куда идешь: Лэмпард, если бы не сказал «да» сразу, увидел бы состав, который ему категорически не подходит, и отказался бы. Но не сказал. Но согласился. И получил то, что и все до него.

И даже после неудачи с «Эвертоном» он еще мог бы претендовать на место, например, в «Кристал Пэлас», потому что кейсы успехов с «Челси» и «Дерби» еще жили в памяти общества, а единственный большой провал в Ливерпуле можно было оправдать. Однако Лэмпард куда-то спешил – и снова принял «Челси». Это его «убило», потому что кому нужен наставник, который постоянно проигрывает? Ужасное решение, которое демонстрирует его любовь к клубу, однако закрывает для него большинство дверей. И все. Дальше уже только в ЧШ. И Лэмпард точно приложил усилия к уничтожению своей карьеры, ведь столько плохих решений подряд – это вау, какой-то недоступный больше никому уровень. Неужели у него в окружении нет людей, которые могли бы ему подсказать, когда он делает глупость? Он как будто всегда выбирал неправильно. Надо было оставаться еще на год-два в «Дерби». Надо было с криками «НИ ЗА ЧТО!» выбегать оттуда, где проходила его встреча со спортивным директором «Эвертона». Надо было проигнорировать звонок Боули, когда тот предлагал еще раз тренировать «Челси»

Лэмпард мог избежать почти всех своих неудач, потому что его решения были плохими не постфактум – а уже сразу, в тот момент, когда он их принимал. Все знали заранее, что для «Челси» во время бана он станет разменной монетой. Все знали, что работать в «Эвертоне» с тем составом – сверхзадача. Все знали, что брать команду после Поттера – это подписываться под «я буду проигрывать каждую неделю». Будто не знал только Фрэнк. Будто только его это заставало врасплох каждый раз. Можно было бы предположить, что он не слишком умен, но нет, он доказывал обратное уже несколько раз. Он знает, на что идет. И идет. Прямо бросается в объятия рискованных проектов и владельцев-самодуров. Может, именно для таких случаев в детстве родители учат нас говорить «нет» подозрительным дядям на улице... Лэмпард не научился. Он не отказывал. Видимо, настолько хотел тренировать. Из-за этого потерял несколько лет и вернулся к самому началу. И это крутой кейс для молодых тренеров: вот так бывает, когда тобой управляют эмоции, а не холодный ум.

Но как же ему не везет!

Впрочем, если Лэмпард всегда говорит «да», то все эти предложения – либо первые, которые он получал, либо одни из первых. То есть «Челси» был первым, кто пригласил его после побед в «Дерби». «Эвертон» был первым, кто захотел его подобрать после неудачи в Лондоне. А дальше – снова «Челси», потому что единственный вариант. И вот «Ковентри» теперь – также, мягко говоря, не та команда, которая должна всех разрывать. Что бы ни делал Лэмпард, на него выходили кризисные и проблемные проекты, а более стабильные игнорировали специалиста даже тогда, когда дела его и его команд шли хорошо. Просто не везло. И так раз за разом. И вишенка на торте – вот этот пропущенный на последних секундах против «Сандерленда». Будто сам футбольный Бог издевается над Лэмпсом. Если бы ему чуть больше везло, даже при таком же регулярном принятии плохих решений он бы тренировал как минимум в АПЛ, как максимум – в топ-клубе. Потому что умеет. Но не везло.

Лэмпард всю тренерскую карьеру выигрывает не благодаря – а вопреки обстоятельствам. Он берется за тяжелую работу и иногда выполняет ее настолько хорошо, что все хватаются за голову и признают его крутость. Разве это тренер-неудачник? Нет, точно нет. Однако он точно самый неудачливый тренер современности, по крайней мере среди заметных. Он будто постоянно, раз в год-полтора, подбрасывает игральный кубик – и на нем выпадает 1. Или 2. И снова 1. И никогда ничего большего. Покажите еще хотя бы одного специалиста, над которым так сильно издевается судьба. Покажите хотя бы еще одного, который регулярно получает от нее по щеке – и тут же подставляет вторую. И после всех этих ударов Лэмпард, кстати, все еще стоит на ногах.