ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда вручат Золотой мяч

Организаторы престижной награды Золотой мяч объявили, что в этом году торжественная церемония пройдет в Париже и состоится 22 сентября.

Золотой мяч вручат в театре Шатле. В последние годы Золотой мяч обычно вручали в октябре.

Действующим обладателем награды является хавбек Манчестер Сити и сборной Испании Родри. В этом году главными претендентами на Золотой мяч называют Ламина Ямала, Рафинью, Усмана Дембеле, Мохамеда Салаха и других.

The 6️⃣9️⃣th ceremony of the Ballon d’Or



📍 Paris, Théâtre du Châtelet



📅 September, 22nd 2025@UEFA #ballondor pic.twitter.com/6fkV7BhUNT