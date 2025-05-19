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19 мая 2025, 16:58 | Обновлено 19 мая 2025, 17:00
743
2

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда вручат Золотой мяч

Церемония пройдет в Париже в сентябре

19 мая 2025, 16:58 | Обновлено 19 мая 2025, 17:00
743
2
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда вручат Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы престижной награды Золотой мяч объявили, что в этом году торжественная церемония пройдет в Париже и состоится 22 сентября.

Золотой мяч вручат в театре Шатле. В последние годы Золотой мяч обычно вручали в октябре.

Действующим обладателем награды является хавбек Манчестер Сити и сборной Испании Родри. В этом году главными претендентами на Золотой мяч называют Ламина Ямала, Рафинью, Усмана Дембеле, Мохамеда Салаха и других.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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