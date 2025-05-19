ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда вручат Золотой мяч
Церемония пройдет в Париже в сентябре
Организаторы престижной награды Золотой мяч объявили, что в этом году торжественная церемония пройдет в Париже и состоится 22 сентября.
Золотой мяч вручат в театре Шатле. В последние годы Золотой мяч обычно вручали в октябре.
Действующим обладателем награды является хавбек Манчестер Сити и сборной Испании Родри. В этом году главными претендентами на Золотой мяч называют Ламина Ямала, Рафинью, Усмана Дембеле, Мохамеда Салаха и других.
The 6️⃣9️⃣th ceremony of the Ballon d’Or— Ballon d'Or (@ballondor) May 19, 2025
📍 Paris, Théâtre du Châtelet
📅 September, 22nd 2025@UEFA #ballondor pic.twitter.com/6fkV7BhUNT
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