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Major League Soccer
18 мая 2025, 01:15 | Обновлено 18 мая 2025, 01:17
66
0

Серу Гирасси стал новым рекордсменом Боруссии Дортмунд

Сделал он это в матче последнего тура Бундеслиги

18 мая 2025, 01:15 | Обновлено 18 мая 2025, 01:17
66
0
Серу Гирасси стал новым рекордсменом Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем туре чемпионата Германии Боруссия Дортмунд победила Хольштайн Киль со счетом 3:0 и квалифицировалась в Лигу чемпионов 2025/26.

Нападающий дортмундской Боруссии Серу Гирасси забил свой 21-й гол в сезоне.

Это стало новым клубным рекордом. Еще никогда игрок Боруссии в своем дебютном сезоне не забивал столько голов в Бундеслиге.

Во всех турнирах этого сезона Серу Гирасси забил 34 гола (21 - Бундеслига, 13 - Лига чемпионов), что стало личным его рекордом.

Предыдущее достижение было зафиксировано в прошлом сезоне, когда гвинейский форвард забил за Штутгарт 30 голов.

  • 34 - Боруссия Дортмунд, 2024/25
  • 30 - Штутгарт, 2023/24
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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