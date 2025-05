Серу Гирасси стал новым рекордсменом Боруссии Дортмунд

В последнем туре чемпионата Германии Боруссия Дортмунд победила Хольштайн Киль со счетом 3:0 и квалифицировалась в Лигу чемпионов 2025/26.

Нападающий дортмундской Боруссии Серу Гирасси забил свой 21-й гол в сезоне.

Это стало новым клубным рекордом. Еще никогда игрок Боруссии в своем дебютном сезоне не забивал столько голов в Бундеслиге.

Во всех турнирах этого сезона Серу Гирасси забил 34 гола (21 - Бундеслига, 13 - Лига чемпионов), что стало личным его рекордом.

Предыдущее достижение было зафиксировано в прошлом сезоне, когда гвинейский форвард забил за Штутгарт 30 голов.

Serhou Guirassy is the first ever Borussia Dortmund player to score more than 20 Bundesliga goals in their first season at the club.



New record unlocked. 🔓 pic.twitter.com/3bsz1v4RtT