Серу Гирасси стал новым рекордсменом Боруссии Дортмунд
Сделал он это в матче последнего тура Бундеслиги
В последнем туре чемпионата Германии Боруссия Дортмунд победила Хольштайн Киль со счетом 3:0 и квалифицировалась в Лигу чемпионов 2025/26.
Нападающий дортмундской Боруссии Серу Гирасси забил свой 21-й гол в сезоне.
Это стало новым клубным рекордом. Еще никогда игрок Боруссии в своем дебютном сезоне не забивал столько голов в Бундеслиге.
Во всех турнирах этого сезона Серу Гирасси забил 34 гола (21 - Бундеслига, 13 - Лига чемпионов), что стало личным его рекордом.
Предыдущее достижение было зафиксировано в прошлом сезоне, когда гвинейский форвард забил за Штутгарт 30 голов.
- 34 - Боруссия Дортмунд, 2024/25
- 30 - Штутгарт, 2023/24
Serhou Guirassy is the first ever Borussia Dortmund player to score more than 20 Bundesliga goals in their first season at the club.— Squawka (@Squawka) May 17, 2025
New record unlocked. 🔓 pic.twitter.com/3bsz1v4RtT
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