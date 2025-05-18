Серу Гирасси стал новым рекордсменом Боруссии Дортмунд

В последнем туре чемпионата Германии Боруссия Дортмунд победила Хольштайн Киль со счетом 3:0 и квалифицировалась в Лигу чемпионов 2025/26.

Нападающий дортмундской Боруссии Серу Гирасси забил свой 21-й гол в сезоне.

Это стало новым клубным рекордом. Еще никогда игрок Боруссии в своем дебютном сезоне не забивал столько голов в Бундеслиге.

Во всех турнирах этого сезона Серу Гирасси забил 34 гола (21 - Бундеслига, 13 - Лига чемпионов), что стало личным его рекордом.

Предыдущее достижение было зафиксировано в прошлом сезоне, когда гвинейский форвард забил за Штутгарт 30 голов.

34 - Боруссия Дортмунд, 2024/25

30 - Штутгарт, 2023/24