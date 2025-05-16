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16 мая 2025, 17:33 | Обновлено 16 мая 2025, 17:37
305
1

Именитый итальянский тренер может покинуть команду, в которой есть украинец

Дженнаро Гаттузо планирует прекратить сотрудничество с «Хайдуком»

16 мая 2025, 17:33 | Обновлено 16 мая 2025, 17:37
305
1
Именитый итальянский тренер может покинуть команду, в которой есть украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Бывший игрок сборной Италии, а ныне футбольный тренер «Хайдука», Дженнаро Гаттузо настроен попрощаться с хорватской командой в конце текущего сезона.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что Гаттузо уже рассматривает вариант ухода из клуба, хотя согласно договору итальянец должен отработать еще сезон в команде - до лета 2026 года.

Напомним, что в аренде в «Хайдуце» находится украинец Назарий Русин, который отыграл 15 матчей за клуб, сделав один ассист.

За два тура до завершения чемпионата Хорватии 2024/25 «Хайдук» занимает третье место, отставая на пять очков от первой строчки.

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Дженнаро Гаттузо чемпионат Хорватии по футболу Хайдук Сплит Назарий Русин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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romeo_xai
Ви зі своїми заголовками зовсім їб*нулись
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