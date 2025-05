Именитый итальянский тренер может покинуть команду, в которой есть украинец

Бывший игрок сборной Италии, а ныне футбольный тренер «Хайдука», Дженнаро Гаттузо настроен попрощаться с хорватской командой в конце текущего сезона.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что Гаттузо уже рассматривает вариант ухода из клуба, хотя согласно договору итальянец должен отработать еще сезон в команде - до лета 2026 года.

Напомним, что в аренде в «Хайдуце» находится украинец Назарий Русин, который отыграл 15 матчей за клуб, сделав один ассист.

За два тура до завершения чемпионата Хорватии 2024/25 «Хайдук» занимает третье место, отставая на пять очков от первой строчки.

