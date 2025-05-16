Именитый итальянский тренер может покинуть команду, в которой есть украинец
Дженнаро Гаттузо планирует прекратить сотрудничество с «Хайдуком»
Бывший игрок сборной Италии, а ныне футбольный тренер «Хайдука», Дженнаро Гаттузо настроен попрощаться с хорватской командой в конце текущего сезона.
Инсайдер Николо Скира сообщил, что Гаттузо уже рассматривает вариант ухода из клуба, хотя согласно договору итальянец должен отработать еще сезон в команде - до лета 2026 года.
Напомним, что в аренде в «Хайдуце» находится украинец Назарий Русин, который отыграл 15 матчей за клуб, сделав один ассист.
За два тура до завершения чемпионата Хорватии 2024/25 «Хайдук» занимает третье место, отставая на пять очков от первой строчки.
Rino #Gattuso is ready to leave #HajdukSplit at the end of the season. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 16, 2025
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