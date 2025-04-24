От него отказались. Украинский игрок из Англии может вернуться в УПЛ
«Хайдук» отказался от Назария Русина
Хорватский клуб «Хайдук» отказался от украинского нападающего Назария Русина, права на которого принадлежат «Сандерленду». Причиной стало то, что хорваты не готовы продлить аренду украинца из-за финансовых запросов «черных котов».
По информации Футбол 24, с высокой долей вероятности, Русин летом сменит клуб. Назарий может вернуться на родину – на него претендует представитель УПЛ ЛНЗ и «Металлист 1925», который претендует на выход в элиту украинского футбола.
Ранее украинский нападающий хорватского «Хайдука» Назарий Русин прокомментировал слухи о конфликте с президентом английского «Сандерленда», который якобы лоялен к россиянам.
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