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  4. От него отказались. Украинский игрок из Англии может вернуться в УПЛ
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 19:40 |
2600
0

От него отказались. Украинский игрок из Англии может вернуться в УПЛ

«Хайдук» отказался от Назария Русина

24 апреля 2025, 19:40 |
2600
0
От него отказались. Украинский игрок из Англии может вернуться в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Хорватский клуб «Хайдук» отказался от украинского нападающего Назария Русина, права на которого принадлежат «Сандерленду». Причиной стало то, что хорваты не готовы продлить аренду украинца из-за финансовых запросов «черных котов».

По информации Футбол 24, с высокой долей вероятности, Русин летом сменит клуб. Назарий может вернуться на родину – на него претендует представитель УПЛ ЛНЗ и «Металлист 1925», который претендует на выход в элиту украинского футбола.

Ранее украинский нападающий хорватского «Хайдука» Назарий Русин прокомментировал слухи о конфликте с президентом английского «Сандерленда», который якобы лоялен к россиянам.

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Дмитрий Олейник Источник: Футбол 24
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