От него отказались. Украинский игрок из Англии может вернуться в УПЛ

Хорватский клуб «Хайдук» отказался от украинского нападающего Назария Русина, права на которого принадлежат «Сандерленду». Причиной стало то, что хорваты не готовы продлить аренду украинца из-за финансовых запросов «черных котов».

По информации Футбол 24, с высокой долей вероятности, Русин летом сменит клуб. Назарий может вернуться на родину – на него претендует представитель УПЛ ЛНЗ и «Металлист 1925», который претендует на выход в элиту украинского футбола.

Ранее украинский нападающий хорватского «Хайдука» Назарий Русин прокомментировал слухи о конфликте с президентом английского «Сандерленда», который якобы лоялен к россиянам.