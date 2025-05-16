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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 12:07 | Обновлено 16 мая 2025, 12:18
1441
2

Мизер Буткевича. Как Полесье прогадало со ставкой на Ашура и PASS

Только в этом сезоне владелец житомирских «волков» отдал 7 миллионов евро на новичков, а толку?

16 мая 2025, 12:07 | Обновлено 16 мая 2025, 12:18
1441
2
Мизер Буткевича. Как Полесье прогадало со ставкой на Ашура и PASS
ФК Полесье

12 мая стало, пожалуй, одним из наиболее резонансных дней в новейшей истории «Полесья». Футбольный клуб из Житомира объявил о расторжении контракта с главным тренером первой команды Имадом Ашуром, а вскоре сообщил об отстранении от выполнения обязанностей операционного менеджера Ивана Трубочкина и шеф-скаута Анатолия Волкова.

И если увольнение Ашура, хотя и удивило многих в виду временного отрезка, когда оно состоялось, еще хоть как-то читалось, то вот чистка в менеджменте оказалась тотальной неожиданностью для большинства непосвященных. В обоих ситуациях «Полесье» решило официально не конкретизировать причины, приведшие к такому решению президента клуба Геннадия Буткевича. Для Ашура в официальном коммюнике ограничились фразой о том, что увольнение спровоцировано «событиями, произошедшими сегодня в клубе», а по Трубочкину и Волкову житомиряне сообщили, что в клубе «продолжается внутреннее расследование».

Конкретные причины таких масштабных кадровых перемен в «Полесье», надо полагать, широкая общественность так и не узнает. Оно и понятно: когда происходят различного рода «зашквары», то лучше пытаться минимизировать утечки информации, чтобы не нанести серьезных имиджевых ударов по клубу. Поэтому ждать того, что в ближайшее время кто-то из серьезных официальных лиц «Полесья» публично расскажет всю подноготную увольнения Ашура и отстранения двух топ-менеджеров абсолютно не приходится.

Но, как это часто бывает, слухами земля полнится. По информации блогера Игоря Цыганыка, к столь стремительному увольнению Ашура привели внезапные требования, поступившие от главного тренера в адрес владельца клуба. Якобы наставник просил убрать определенных людей из клуба, выступить с официальным опровержением информации, которая витала в СМИ вокруг Имада, а также что-то еще. Эта версия выглядит любопытно и вполне правдоподобно, но имеет очевидный «пробел» – она абсолютно не объясняет, почему вместе с Ашуром неприятности в «Полесье» коснулись также Трубочкина и Волкова. Они-то вроде как собственнику клуба никаких условий не выдвигали, так зачем их отстранять, и уж тем более проводить внутреннее расследование?..

Практически сразу же в прессу поступила и другая информация, объясняющая происходящее в «Полесье». Telegram-канал Динамо Киев Inside проинформировал о том, что двух скаутов клуба «поймали с поличным» при передаче средств. До этого за ними велось негласное наблюдение и контроль со стороны клубной службы безопасности. Иными словами, речь идет о негативном социальном явлении, которое в массах принято называть «откатами».

И вот здесь версия выглядит уж как минимум более целостной, учитывая тот факт, что Ашура, Трубочкина и Волкова, помимо работы в «Полесье», объединяет еще как минимум один фактор, о котором известно, исходя из информации в публичной плоскости. Дело в том, что двое последних являются выпускниками платформы PASS, которая занимается коммерцией в сфере проведения курсов футбольной аналитики и скаутинга. Что касается Ашура, то он ранее являлся преподавателем на этих курсах, поэтому был прекрасно знаком с ныне отстраненными от работы операционным менеджером и шеф-скаутом «Полесья» еще до момента их прихода на работу в житомирский клуб.

Если сейчас предположить, что версия с откатами в «Полесье» правдива (а на столь срочное увольнение Ашура и отстранение двух менеджеров клуба президента Буткевича однозначно сподвигло какое-то экстраординарное событие, так как собственник клуба не проявлял ни малейшего недовольства работой своих сотрудников, чтобы убирать тех перед решающим отрезком сезона, когда еще можно достичь цели по выходу в еврокубки), то выходит, что едва ли не вся деятельность экс-наставника «волков» куда больше была связана с бизнес-интересами конкретной структуры, а никак не с реализацией планов и задач футбольного клуба из Житомира…

Только в этом сезоне под Имада Ашура, если оперировать данными Transfermarkt, было подписано 19 новых футболистов, за 13 из которых были заплачены реальные компенсации на общую сумму почти в 7 миллионов евро. Еще шестерых скауты, аналитики, агенты и тренерский штаб, за которыми оставалось последнее слово, завели как свободных агентов, а нескольких футболистов весьма сомнительного уровня (например, Адмира Бристрича) – как арендованных.

По общей сумме трансферных затрат на новых футболистов «Полесье» в текущем сезоне УПЛ оказалось на втором месте в лиге после «Шахтера». Впрочем, конкурировать с «горняками» в отечественном чемпионате в плане инвестиций в новичков уже давно не способен никто, поэтому фактически «Полесье» оказалось первым среди равных, обойдя, в том числе, и «Динамо» с «Карпатами».

Но что получил Геннадий Буткевич по итогу? Провальный дебют в еврокубках, где «Полесье» вылетело в первом же для себя раунде квалификации от такого «гранда» как словенская «Олимпия» (0:2, 1:2), вся стоимость состава которой оценивается даже не вдвое больше (около 13 млн евро), чем «волки» потратили на новичков в текущем сезоне; вылет в полуфинале Кубка Украины и текущее пятое место в таблице УПЛ, позволяющее лишь надеяться на осечку «Карпат», чтобы все-таки завоевать еврокубковую путевку на сезон-2025/26? Это стоило того, чтобы потратить 7 миллионов евро, не учитывая расходы на зарплаты, подъемные, агентские и прочее-прочее-прочее? Вряд ли…

Нужно признавать, что Геннадий Буткевич вообще очень сильно прогадал со ставкой на Имада Ашура и PASS. Не будем руководствоваться оценочными суждениями и стремиться сотрясать воздух громкими сравнениями (хотя аналогия с Тедом Лассо из знаменитого американского спортивно-комедийного сериала в какой-то мере в аспекте Ашура прослеживалась изначально), а просто пройдемся по фактажу.

Кем был Имад Ашур до прихода в «Полесье», помимо его преподавательской деятельности в коммерческой структуре? Он работал в молодежном футболе, где имел определенные, но отнюдь не выдающиеся и аж никак не чрезвычайные, достижения с «Черноморцем» и «Днепром-1». Со взрослыми командами Ашур до назначения в «Полесье» не работал никогда, а потому ставка Геннадия Буткевича на сотрудничество с этим специалистом, учитывая специфику футбольного проекта в Житомире, его финансовую состоятельность и амбициозность, изначально выглядела как, выражаясь терминологией преферанса, игра в мизер. В перспективе можно было бы получить очень многое, но нужно было суметь и не нахвататься…

Ашуру в «Полесье» сразу же создали ауру очень современного и интеллектуального тренера, идущего в ногу со временем и грамотно пользующегося всеми достижениями науки и техники. Кто-то даже успел поверить, что в Житомир пришел такой себе украинский аналог раннего Жозе Моуриньо или Юлиана Нагельсмана, хотя были и те, кто проводил параллели с уже упоминавшимся выше героем телесериала про Теда Лассо…

Но что получил владелец и болельщики «Полесья» от Имада Ашура? Даже если отбросить неудачу в квалификации Лиги конференций и лишь пятую промежуточную позицию в турнирной таблице УПЛ, житомирским «волкам» под руководством экс-преподавателя PASS похвастаться нечем.

ФК Полесье. Имад Ашур

Берем сухую статистику от Wyscout. Прямо сейчас «Полесье» является пятой командой чемпионата по среднему показателю владения мячом (52,9%), уступая только «Карпатам» (53,4%), ЛНЗ (55,3%), «Динамо» (58,6%) и «Шахтеру» (60,9%). По ударам, нанесенным по воротам соперника, «волки» идут уже шестыми в чемпионате (330; впереди – «Шахтер», «Динамо», «Кривбасс», «Карпаты» и «Александрия»). Вроде бы не все так плохо, да? А теперь давайте проанализируем то, что дает это владение житомирской команде…

По общему количеству выполненных передач «Полесье» занимает лишь девятое место в текущем сезоне УПЛ (10515 пасов). По индексу передач (фактически интенсивности пасовой работы) житомиряне идут и вовсе 13-ми, уступая даже «Ингульцу», «Черноморцу» и «Оболони». По выполненным передачам вразрез (они позволяют грамотно отсекать оборону соперника) «Полесье» уже лишь 14-е (опережая только «Зарю» и «Левый Берег»), а по так называемым умным передачам (это пасы, придающие атакам команды креативного направления в развитии) теперь уже экс-подопечные Ашура и вовсе последние в лиге! Причем последние безоговорочно с показателем в 12 пасов, в то время как у «Левого Берега» их 20, у «Вереса» – 23, а у лидирующего «Шахтера» – аж 66.

В чем «Полесье» единолично лидирует в текущем розыгрыше УПЛ, так это в интенсивности единоборств. Этот показатель у житомирян равен 6 (это говорит о том, что такое количество дуэлей, подкатов и перехватов на минуту владения мяча соперником выполняют игроки житомирской команды). Но ведь, простите, в Житомире вроде как собирались строить команду, демонстрирующую современный футбол, а не проповедующую поднадоевшие принципы многих отечественных коллективов времен еще прошлого века из категории «биться – бороться».

От «Полесья» Имада Ашура хотели видеть креативный, яркий, динамичный, умный и результативный футбол. Такой, который бы помогал привлекать болельщиков. И такой, который бы заставлял владельца клуба самого изъявлять желание и готовность инвестировать все большие и большие средства для достижения все лучших и лучших результатов. А по факту произошло то, что стремлением собственника создать конкурентный проект на отечественном рынке футбола кто-то просто воспользовался в личных интересах, навезя в команду за деньги откровенно неликвидных игроков… Простите, но а как иначе характеризовать покупки таких исполнителей как Димитар Трайков, Томер Йосефи, Офек Битон, Анди Хадрой, Гиорги Майсурадзе, которые не были слишком востребованными в составе даже у Ашура, и, скорее всего, сразу пойдут «на списание» при новом коуче? Только на них суммарно ушло порядка 2 миллионов евро – сумма, которую «Полесье» выручило от продажи в MLS левого фулбека Артема Смолякова. Только вот по КПД один Смоляков был для «волков» в разы важнее и эффективнее, чем пятеро перечисленных выше, к которым, при желании, можно еще добавлять и добавлять фамилии…

Складывалось впечатление, что в то время, пока Геннадий Буткевич был готов выделять средства на усиление состава, некоторые нанятые им же сотрудники просто рассматривали это как возможность осуществить тот или иной трансфер. И вовсе не с целью как-то улучшить коллектив. А просто потому, что есть такая возможность, ведь деньги же дают.

Как итог «Полесье» с Имадом Ашуром так и не приобрело ни своего лица, ни своего четкого игрового стиля. Для многих эта команда запомнится такой же безликой и несуразной, как и «Шахтер» времен второго сезона Марино Пушича. Сравнение, конечно, в определенной степени натянутое, однако в плане ожиданий от обоих проектов и результатов по итогу – вполне имеющее право на жизнь.

Что дальше? Посмотрим. Мизер Буткевича не сыграл, и закончился лишь досадной записью «в гору». Более того, расставание с Ашуром получилось настолько скандальным, что теперь к выбору нового наставника своей команды собственник «волков», очевидно, будет подходить с куда большей осторожностью. Но главная проблема владельца «Полесья» пока остается прежней. Геннадий Буткевич все еще не до конца вник и разобрался в деталях функционирования больших футбольных проектов. По этой причине он все еще вынужден полагаться на мнение своих советников, помощников, ассистентов и прочих желающих «приобщиться». Другое дело, что среди них, как мы уже видим, далеко не все – это профессионалы, ставящие во главу угла такие понятия как реноме, честь и совесть. Было бы иначе – точно обошлось бы без внутренних расследований, согласитесь…

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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье прокомментировало увольнение Ашура
статьи эксклюзив Полесье Житомир Имад Ашур Геннадий Буткевич
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Сказки ДАмбаса
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DidOk
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