Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Клубная служба безопасности житомирян давно наблюдала за тренерским штабом и скаутами клуба
В понедельник, 12 мая 2025 года, житомирское «Полесье» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Имада Ашура.
В официальном пресс-релизе житомиряне сообщили, что увольнение всего тренерского штаба связано с «событиями, произошедшими сегодня в клубе», однако не сообщили никаких деталей.
Telegram-канал «Динамо Киев Inside» пролил свет на ситуацию. По данным источника, двух скаутов клуба «поймали с поличным» при передаче средств. До этого велось негласное наблюдение и контроль за передачей клубной службой безопасности «Полесья». Именно это якобы и стало причиной увольнения всего тренерского штаба, а также отстранения операционного менеджера Ивана Трубочкина и шеф-скаута клуба Анатолия Волкова.
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