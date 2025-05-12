Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья

В понедельник, 12 мая 2025 года, житомирское «Полесье» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Имада Ашура.

В официальном пресс-релизе житомиряне сообщили, что увольнение всего тренерского штаба связано с «событиями, произошедшими сегодня в клубе», однако не сообщили никаких деталей.

Telegram-канал «Динамо Киев Inside» пролил свет на ситуацию. По данным источника, двух скаутов клуба «поймали с поличным» при передаче средств. До этого велось негласное наблюдение и контроль за передачей клубной службой безопасности «Полесья». Именно это якобы и стало причиной увольнения всего тренерского штаба, а также отстранения операционного менеджера Ивана Трубочкина и шеф-скаута клуба Анатолия Волкова.