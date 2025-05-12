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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 14:40 | Обновлено 12 мая 2025, 16:10
7934
11

Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья

Клубная служба безопасности житомирян давно наблюдала за тренерским штабом и скаутами клуба

12 мая 2025, 14:40 | Обновлено 12 мая 2025, 16:10
7934
11
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
ФК Полесье. Имад Ашур

В понедельник, 12 мая 2025 года, житомирское «Полесье» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Имада Ашура.

В официальном пресс-релизе житомиряне сообщили, что увольнение всего тренерского штаба связано с «событиями, произошедшими сегодня в клубе», однако не сообщили никаких деталей.

Telegram-канал «Динамо Киев Inside» пролил свет на ситуацию. По данным источника, двух скаутов клуба «поймали с поличным» при передаче средств. До этого велось негласное наблюдение и контроль за передачей клубной службой безопасности «Полесья». Именно это якобы и стало причиной увольнения всего тренерского штаба, а также отстранения операционного менеджера Ивана Трубочкина и шеф-скаута клуба Анатолия Волкова.

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финансы скауты чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Имад Ашур Иван Трубочкин Анатолий Волков
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Комментарии 11
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Gargantua81
ну молодец Буткевич. Теперь на счетчик поставит. А хозяин ЛНЗ просто отпустил аферистов, которые наломали его на миллионы.
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+2
Richard Lewis
Служба безпеки такий "пас" запорола 
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+1
Markus Bob
Нашли причину, чтобы избавится)))
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0
valerafan1
Напевно, тренер брав гроші з футболістів за включення в основу на матч. Але це тільки припущення.
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0
Burevestnik
оголосіть, будь ласка, прізвища скаутів та інших причетних
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0
bibka stara
але корупцию в крайини подолалы!
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0
AK.228
👏👏
Ответить
-1
Карабас Барабас
Це - версія клубу. Ще є версія тренера. Це - так само, як версія покаліченого і тцк.
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-5
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