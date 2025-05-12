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  4. Буткевич уволил Ашура из-за его условия. Что произошло?
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 20:00 | Обновлено 12 мая 2025, 20:27
2743
2

Буткевич уволил Ашура из-за его условия. Что произошло?

«Полесье» осталось без главного тренера

12 мая 2025, 20:00 | Обновлено 12 мая 2025, 20:27
2743
2
Буткевич уволил Ашура из-за его условия. Что произошло?
ФК Полесье. Имад Ашур

В понедельник, 12 мая 2025 года, житомирское «Полесье» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Имада Ашура.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганика, у президента клуба Геннадия Буткевича на вчерашний день не было в планах увольнять Ашура, однако ситуация резко изменилась, после того, как Ашур поставил ряд условий руководству клуба, которые должны были быть выполнены в ближайшее время. «Полесье» должно было официально опровергнуть определенные слухи в информационном поле. Кроме того, Ашур просил убрать некоторых людей из команды.

Буткевич решил, что ставить условия клуба в ситуации, в которой находится Ашур – неуместно, клуб решил прекратить со специалистом сотрудничество.

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чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Имад Ашур Геннадий Буткевич Игорь Цыганык
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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McLay
Держиморди вони такі...
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Капітошkа
Якщо Циганик вже сказав "А",то нехай би вже продовжував і говорив "Б"...
А конкретніше: про які саме "чутки в інформаційному полі" йдеться?і яких таких людей треба було прибрати з команди?
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0
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