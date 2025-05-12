Буткевич уволил Ашура из-за его условия. Что произошло?

В понедельник, 12 мая 2025 года, житомирское «Полесье» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Имада Ашура.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганика, у президента клуба Геннадия Буткевича на вчерашний день не было в планах увольнять Ашура, однако ситуация резко изменилась, после того, как Ашур поставил ряд условий руководству клуба, которые должны были быть выполнены в ближайшее время. «Полесье» должно было официально опровергнуть определенные слухи в информационном поле. Кроме того, Ашур просил убрать некоторых людей из команды.

Буткевич решил, что ставить условия клуба в ситуации, в которой находится Ашур – неуместно, клуб решил прекратить со специалистом сотрудничество.