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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 10:47 | Обновлено 12 мая 2025, 11:15
3194
10

ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб УПЛ уволил тренера после ничьей с Динамо

«Полесье» прекратило сотрудничество с Имадом Ашуром

12 мая 2025, 10:47 | Обновлено 12 мая 2025, 11:15
3194
10
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб УПЛ уволил тренера после ничьей с Динамо
ФК Полесье. Имад Ашур

Житомирское «Полесье» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Имада Ашура.

Отмечается, что увольнение специалиста связано с «событиями, произошедшими сегодня в клубе». Детали ситуации не разглашаются. По результатам внутреннего анализа руководство было принято решение о завершении сотрудничества со всем тренерским штабом первой команды.

До завершения сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Александрович Максимов, который ранее работал тренером юношеской команды U-19.

Последним матчем Имада Ашура во главе «Полесья» стала нулевая ничья против киевского «Динамо».

Сейчас «Полесье» занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 44 очка в 28 матчах сезона. Отставание от 4-й еврокубковой строчки составляет всего 2 балла.

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Имад Ашур Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка Александр Максимов
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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Комментарии 10
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AK.228
Полиграф не прошел!?)
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+2
AK.228
Думаю Руслану Петровичу будут предлагать хороший скидки в АТБ))
Ответить
+1
Richard Lewis
Чи буде презентація зі слайдами з цього приводу? 
Ответить
0
Gargantua81
прогнали имитатора, наконец то раскусили артиста.
Ответить
0
Первый Среди Равных
Полісся дебіли
Ответить
0
BUKO_CV
БУКО його найме, бабло є
чуйка 100%
Ответить
0
Diesel
Був нормальний тренер і того прибрали.
Зараз візьмуть якогось укр єксперта та будуть бовтатись в низу таблиці
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ss2000
Топ-клуб
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0
olex.mykhailov
Максимов зараз вільний, та і Маркевич просився в амбітний проект)) це може бути він
Ответить
-2
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