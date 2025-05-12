ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб УПЛ уволил тренера после ничьей с Динамо
«Полесье» прекратило сотрудничество с Имадом Ашуром
Житомирское «Полесье» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Имада Ашура.
Отмечается, что увольнение специалиста связано с «событиями, произошедшими сегодня в клубе». Детали ситуации не разглашаются. По результатам внутреннего анализа руководство было принято решение о завершении сотрудничества со всем тренерским штабом первой команды.
До завершения сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Александрович Максимов, который ранее работал тренером юношеской команды U-19.
Последним матчем Имада Ашура во главе «Полесья» стала нулевая ничья против киевского «Динамо».
Сейчас «Полесье» занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 44 очка в 28 матчах сезона. Отставание от 4-й еврокубковой строчки составляет всего 2 балла.
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