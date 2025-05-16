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  4. Ямаль назвал коуча, которого должна поблагодарить Барселона. Это не Флик
Испания
16 мая 2025, 16:54 |
917
1

Ямаль назвал коуча, которого должна поблагодарить Барселона. Это не Флик

Испанский вундеркинд отметил Хави

16 мая 2025, 16:54 |
917
1
Ямаль назвал коуча, которого должна поблагодарить Барселона. Это не Флик
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вундеркинд каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль поблагодарил испанского коуча Хави, возглавлявшего каталонский клуб до старта нынешнего сезона.

«Я хотел бы поблагодарить Хави, без него это было бы невозможно. Он дал нам, молодым игрокам возможность дебютировать. Я хотел бы поблагодарить его», – заявил Ямаль.

Именно перед стартом нынешнего сезона команду возглавил немецкий наставник Ханси Флик, заменив в должности главного тренера испанского коуча Хави.

В нынешнем сезоне Барселона завоевала титул испанской Ла Лиги. Также подопечные Ханси Флика выиграли Кубок Испании и Суперкубок страны. В полуфинале Лиги чемпионов каталонцы уступили миланскому Интеру.

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Ламин Ямаль Хави Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ханс-Дитер Флик
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Первый Среди Равных
З ним це було б неможливо, а не без нього 
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