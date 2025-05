Лондонский «Арсенал» официально представил новый домашний комплект формы на предстоящий сезон 2025/26 от технического спонсора Adidas.

Комплект сделан в традиционных цветах для «канониров» – красный и белый.

Игровая форма чем-то похожа на нынешний домашний комплект команды, Adidas лишь изменил цвет полос на плечах и добавил готическую букву «А» по всей форме. Благодаря использованию буквы клуб пытался провести параллель между формой сезона 1990/91, в которой коллектив выиграл национальную лигу на «Хайбери».

Представляя новый игровой комплект, «канониры» использовали образ человеческого сердца в качестве креативного элемента, чтобы провести фанатов к источнику жизни, который скрывается за эмблемой клуба.

Впервые «Арсенал» сыграет в новой форме в последнем домашнем матче в нынешней АПЛ против «Ньюкасла» (18 мая).

ФОТО. Что-то изменилось? Арсенал представил домашнюю форму на сезон 2025/26

