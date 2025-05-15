ФОТО. Что-то изменилось? Арсенал представил домашнюю форму на сезон 2025/26
Лондонский клуб решил не изменять традициям
Лондонский «Арсенал» официально представил новый домашний комплект формы на предстоящий сезон 2025/26 от технического спонсора Adidas.
Комплект сделан в традиционных цветах для «канониров» – красный и белый.
Игровая форма чем-то похожа на нынешний домашний комплект команды, Adidas лишь изменил цвет полос на плечах и добавил готическую букву «А» по всей форме. Благодаря использованию буквы клуб пытался провести параллель между формой сезона 1990/91, в которой коллектив выиграл национальную лигу на «Хайбери».
Представляя новый игровой комплект, «канониры» использовали образ человеческого сердца в качестве креативного элемента, чтобы провести фанатов к источнику жизни, который скрывается за эмблемой клуба.
Впервые «Арсенал» сыграет в новой форме в последнем домашнем матче в нынешней АПЛ против «Ньюкасла» (18 мая).
ФОТО. Что-то изменилось? Арсенал представил домашнюю форму на сезон 2025/26
one badge. all in.❤️— adidas Football (@adidasfootball) May 15, 2025
introducing the new Arsenal 25/26 home kit. available now.👉👉 https://t.co/pmeUUbpOBb pic.twitter.com/B1MD3bAWy2
All in the details 🔎— Arsenal (@Arsenal) May 15, 2025
The pulse of our club.— Arsenal (@Arsenal) May 15, 2025
Our new 25/26 @adidasFootball home kit is available now on Arsenal Direct and in-store 🛒
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