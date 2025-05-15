ФОТО. Футболиста сборной Англии лишили водительских прав на полгода
Моргану Гиббсу-Уайту придется пересесть на такси или ходить пешком
Полузащитника «Ноттингем Форест» и сборной Англии Моргана Гиббса-Уайта лишили водительских прав на шесть месяцев за пять случаев превышения скорости, сообщает BBC.
Нарушения зафиксированы с декабря 2024 по февраль 2025 года — максимальная скорость достигала 96 миль в час при разрешённых 70.
Суд в Ноттингеме назначил ему штраф в 3966 фунтов, ещё 666 — после снижения суммы за признание вины.
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Также футболист выплатит 1598 фунтов компенсации и 110 фунтов судебных издержек.
Водительские права пополнились 19 штрафными очками.
В этом сезоне Гиббс-Уайт провёл 36 матчей, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач. Футболистом интересуется «Манчестер Сити».
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