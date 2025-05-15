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15 мая 2025, 02:16 |
124
0

ФОТО. Футболиста сборной Англии лишили водительских прав на полгода

Моргану Гиббсу-Уайту придется пересесть на такси или ходить пешком

15 мая 2025, 02:16 |
124
0
ФОТО. Футболиста сборной Англии лишили водительских прав на полгода
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Гиббс-Уайт

Полузащитника «Ноттингем Форест» и сборной Англии Моргана Гиббса-Уайта лишили водительских прав на шесть месяцев за пять случаев превышения скорости, сообщает BBC.

Нарушения зафиксированы с декабря 2024 по февраль 2025 года — максимальная скорость достигала 96 миль в час при разрешённых 70.

Суд в Ноттингеме назначил ему штраф в 3966 фунтов, ещё 666 — после снижения суммы за признание вины.

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Также футболист выплатит 1598 фунтов компенсации и 110 фунтов судебных издержек.

Водительские права пополнились 19 штрафными очками.

В этом сезоне Гиббс-Уайт провёл 36 матчей, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач. Футболистом интересуется «Манчестер Сити».

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фото Морган Гиббс-Уайт lifestyle скандал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ноттингем Форест
Максим Лапченко Источник: BBC
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