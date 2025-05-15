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  4. Безумный француз. Мбаппе установил уникальный рекорд Реала
Испания
15 мая 2025, 10:36 |
689
0

Безумный француз. Мбаппе установил уникальный рекорд Реала

Никто раньше не забивал такое количество голов в своем дебютном сезоне за Реал

15 мая 2025, 10:36 |
689
0
Безумный француз. Мбаппе установил уникальный рекорд Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал дома победил Мальорку со счетом 2:1.

Очередным голом за Реал отличился Килиан Мбаппе.

Француз стал первым игроком в истории Реала, забившим 40 голов в своем дебютном сезоне за клуб во всех турнирах.

Наибольшее количество голов в дебютном сезоне за Реал:

  • 40 - Килиан Мбаппе, 25.12.2024
  • 37 – Иван Саморано, 1992/93

Килиан Мбаппе в последних пяти сезонах:

  • 40 – 2024/25, Реал
  • 45 – 2023/24, ПСЖ
  • 41 – 2022/23, ПСЖ
  • 39 – 2021/22, ПСЖ
  • 42 – 2020/21, ПСЖ
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Килиан Мбаппе Ла Лига рекорд статистика Мальорка Реал Мадрид Иван Саморано
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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