Безумный француз. Мбаппе установил уникальный рекорд Реала

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал дома победил Мальорку со счетом 2:1.

Очередным голом за Реал отличился Килиан Мбаппе.

Француз стал первым игроком в истории Реала, забившим 40 голов в своем дебютном сезоне за клуб во всех турнирах.

Наибольшее количество голов в дебютном сезоне за Реал:

40 - Килиан Мбаппе, 25.12.2024

37 – Иван Саморано, 1992/93

Килиан Мбаппе в последних пяти сезонах:

40 – 2024/25, Реал

45 – 2023/24, ПСЖ

41 – 2022/23, ПСЖ

39 – 2021/22, ПСЖ

42 – 2020/21, ПСЖ