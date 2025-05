Безумный француз. Мбаппе установил уникальный рекорд Реала

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал дома победил Мальорку со счетом 2:1.

Очередным голом за Реал отличился Килиан Мбаппе.

Француз стал первым игроком в истории Реала, забившим 40 голов в своем дебютном сезоне за клуб во всех турнирах.

Наибольшее количество голов в дебютном сезоне за Реал:

Килиан Мбаппе в последних пяти сезонах:

Not Cristiano Ronaldo, not Karim Benzema, not Ruud van Nistelrooy.



Kylian Mbappé is the first ever Real Madrid player to score 40 goals in his debut season for the club. 👏 pic.twitter.com/TP9Ocr7UFQ