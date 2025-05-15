Безумный француз. Мбаппе установил уникальный рекорд Реала
Никто раньше не забивал такое количество голов в своем дебютном сезоне за Реал
В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал дома победил Мальорку со счетом 2:1.
Очередным голом за Реал отличился Килиан Мбаппе.
Француз стал первым игроком в истории Реала, забившим 40 голов в своем дебютном сезоне за клуб во всех турнирах.
Наибольшее количество голов в дебютном сезоне за Реал:
- 40 - Килиан Мбаппе, 25.12.2024
- 37 – Иван Саморано, 1992/93
Килиан Мбаппе в последних пяти сезонах:
- 40 – 2024/25, Реал
- 45 – 2023/24, ПСЖ
- 41 – 2022/23, ПСЖ
- 39 – 2021/22, ПСЖ
- 42 – 2020/21, ПСЖ
Not Cristiano Ronaldo, not Karim Benzema, not Ruud van Nistelrooy.— Squawka (@Squawka) May 14, 2025
Kylian Mbappé is the first ever Real Madrid player to score 40 goals in his debut season for the club. 👏 pic.twitter.com/TP9Ocr7UFQ
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