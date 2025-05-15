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Реал Мадрид
14.05.2025 22:30 – FT 2 : 1
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Испания
15 мая 2025, 01:05 | Обновлено 15 мая 2025, 01:15
154
0

Реал – Мальорка – 2:1. Победный мяч на 90+5 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 36-го тура Ла Лиги

15 мая 2025, 01:05 | Обновлено 15 мая 2025, 01:15
154
0
Реал – Мальорка – 2:1. Победный мяч на 90+5 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 14 мая на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Мальоркой», который завершился со счетом 2:1.

Ворота галактикос защищал Тибо Куртуа, а украинский голкипер Андрей Лунин не был включен в заявку из-за травмы руки.

На 11-й минуте защитник гостей Мартин Вальент открыл счет, воспользовавшись ошибкой обороны мадридцев.

«Реал» доминировал по владению мячом, но не мог пробить вратаря «Мальорки» Лео Романа, который отметился несколькими сейвами. На 69-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет.

«Барселона» в случае невыигрыша «галактикос» могла обеспечить себе титул уже сегодня, но хозяева поля дожали соперника, и молодой игрок Хакобо Рамон на 90+5 минуте принес победу «Реалу».

Ла Лига. 36-й тур, 14 мая

Реал – Мальорка – 2:1

Голы: Килиан Мбаппе, 69, Хакобо Рамон, 90+5 – Мартин Вальент, 11

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Мартин Вальент, 11 мин

ГОЛ! 1:1. Килиан Мбаппе, 69 мин

ГОЛ! 2:1. Хакобо Рамон, 90+5 мин

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Jacobo Ramon (Реал Мадрид).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Вальент (Мальорка).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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