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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
14.05.2025 22:30 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 мая 2025, 12:45 |
57
0

Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая в 22:30 поединок 36-го тура испанской Ла Лиги

13 мая 2025, 12:45 |
57
0
Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В среду, 14 мая, состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», что находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Мальорка
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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