Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 мая в 22:30 поединок 36-го тура испанской Ла Лиги
В среду, 14 мая, состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», что находится в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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