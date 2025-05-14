14 мая на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 36-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Мальоркой. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда всегда ставит перед собой максимальные цели. Так было и в прошлом цикле, когда, по сути, Анчелотти оформил требл из Суперкубка, Примеры и Лиги чемпионов. Формально у Карло получилось увеличить список наград в новой темпораде. Но Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок брали еще в 2024-м году, да и не котируются такие титулы у Флорентино Переса.

В 2025-м были сплошные неудачи у итальянца и его подопечных, хотя Мбаппе наконец-то освоился на новом месте и начал много забивать. Но в Лиге чемпионов уже в четвертьфинале испанцев выбил Арсенал. А на внутренней арене были поражения Барселоне - сначала, разгромно, в Суперкубке, а в конце прошлого месяца, из-за гола в экстра-тайме, в финале Копы дель Рей. Очередной Эль Класико, в Примере, быстро поведя в два мяча, в итоге проиграли 3:4, что поставило крест на надежде побороться за сохранение хотя бы этого титула.

Мальорка

Клуб несколько лет провел под руководством Агирре. У мексиканца получилось превратить лифт, что постоянно вылетал в Сегунду, в крепкого середняка высшего дивизиона. А год назад его подопечные дошли до финала кубка. Правда, проиграв решающий матч Атлетику, мексиканец летом ушел.

Его сменил другой интересный специалист, Аррасате, который выводил предыдущих подопечных из Осасуны в еврокубки. И этим же занимается и на Балеарских островах, благо, что сейчас хватит и восьмого места, чтобы выйти в Лигу конференций. Хотя есть шансы и на седьмую позицию. Да, Жироне проиграли, но после 2:1 с Вальядолидом идут наравне с Райо Вальекано.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках Реал раз потерял очки - в августе, в начале этого сезона, когда закончили ничьей 1:1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для хозяев арены. Но они имеют проблемы в обороне - стоит брать обе забьют (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua Реал Мадрид Мальорка Обе забьют 1.93 Сделать ставку

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