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14.05.2025 22:30 – FT 2 : 1
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15 мая 2025, 00:23 | Обновлено 15 мая 2025, 00:35
173
1

Реал вырвал победу в игре с Мальоркой. Празднование Барселоны отложено

Каталонская команда опережает галактикос на 4 очка

15 мая 2025, 00:23 | Обновлено 15 мая 2025, 00:35
173
1
Реал вырвал победу в игре с Мальоркой. Празднование Барселоны отложено
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 мая на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Мальоркой», который завершился со счетом 2:1.

На 11-й минуте защитник гостей Мартин Вальент открыл счет, воспользовавшись ошибкой обороны мадридцев.

«Реал» доминировал по владению мячом, но не мог пробить вратаря «Мальорки» Лео Романа, который отметился несколькими сейвами. На 69-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет.

«Барселона» в случае невыигрыша «галактикос» могла обеспечить себе титул уже сегодня, но хозяева поля дожали соперника, и юниор Хакобо Рамон на 90+5 минуте принес победу «Реалу».

Лидеры: Барселона (82 очка), Реал (78), Атлетико (70), Атлетик, Вильярреал (64), Бетис (58), Сельта (52)

Ла Лига. 36-й тур, 14 мая

Реал – Мальорка – 2:1

Голы: Килиан Мбаппе, 69, Хакобо Рамон, 90+5 – Мартин Вальент, 11

Турнирная таблица

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Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Мальорка Барселона Килиан Мбаппе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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saltim
39 ударов из них 13 в створ и 26 угловых от Реала и еле еле выиграли
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