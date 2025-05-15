Реал вырвал победу в игре с Мальоркой. Празднование Барселоны отложено

Вечером 14 мая на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Мальоркой», который завершился со счетом 2:1.

На 11-й минуте защитник гостей Мартин Вальент открыл счет, воспользовавшись ошибкой обороны мадридцев.

«Реал» доминировал по владению мячом, но не мог пробить вратаря «Мальорки» Лео Романа, который отметился несколькими сейвами. На 69-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет.

«Барселона» в случае невыигрыша «галактикос» могла обеспечить себе титул уже сегодня, но хозяева поля дожали соперника, и юниор Хакобо Рамон на 90+5 минуте принес победу «Реалу».

Лидеры: Барселона (82 очка), Реал (78), Атлетико (70), Атлетик, Вильярреал (64), Бетис (58), Сельта (52)

Ла Лига. 36-й тур, 14 мая

Реал – Мальорка – 2:1

Голы: Килиан Мбаппе, 69, Хакобо Рамон, 90+5 – Мартин Вальент, 11

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