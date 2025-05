Лидер Фейеноорда встал в один ряд с Ромарио и Роналдо

В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов Фейеноорд дома победил Ваалвейк со счетом 2:0.

Один из голов забил бразильский нападающий Игор Пайшао. Этот гол стал для игрока Фейеноорда 16-м в сезоне Эредивизи. При этом ни один из них не был забит с пенальти.

Игорь Пайшао стал четвертым бразильским игроком в Эредивизе, забившим 16+ голов в одном сезоне по игре.Первыми тремя бразильскими игроками, имевшими подобное достижение, были Ромарио, Роналдо и Афонсо Алвеш.

