Уйдет ли из Реала? Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина
Украинец действительно может покинуть королевский клуб
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть королевский клуб летом, сообщает Madrid Xtra (1.6 млн подписчиков в сети Twitter) со ссылкой на известного инсайдера Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство «сливочных» все еще считает 26-летнего футболиста важным игроком для команды, но лишь в роли второго голкипера.
Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 12 поединков на клубном уровне, пропустив 19 голов и 4 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» нашел замену и для Андрея Лунина, и для Тибо Куртуа.
🚨 NEW: Andriy Lunin has a possibility to leave Real Madrid if he receives a good proposal.— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 13, 2025
He’s important for the club, but he’s still the 2nd choice. @FabrizioRomano pic.twitter.com/DFAAEcchmT
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