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  4. Уйдет ли из Реала? Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина
Испания
13 мая 2025, 22:20 |
752
0

Уйдет ли из Реала? Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина

Украинец действительно может покинуть королевский клуб

13 мая 2025, 22:20 |
752
0
Уйдет ли из Реала? Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть королевский клуб летом, сообщает Madrid Xtra (1.6 млн подписчиков в сети Twitter) со ссылкой на известного инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «сливочных» все еще считает 26-летнего футболиста важным игроком для команды, но лишь в роли второго голкипера.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 12 поединков на клубном уровне, пропустив 19 голов и 4 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» нашел замену и для Андрея Лунина, и для Тибо Куртуа.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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